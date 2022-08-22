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主戰部隊軍士官 缺員2.5萬 兵役體位新規 免役標準更嚴

記者洪哲政／台北22日電
兵役體位標準對照 製表／林河名
兵役體位標準對照 製表／林河名

面對解放軍持續對台海實施軍事壓力，國軍主戰部隊戰訓頻繁，但據透露，國軍主戰部隊不但人力流失，基層士官與少、中、上尉軍官，至今合計大幅缺員2萬5000人以上。面對募兵困難，新興兵力將陸續成軍，據了解，國防部規畫延長兵役所獲的義務役士兵，將填補陸軍非主戰部隊步兵所需，陸軍現有志願役人力則將陸續移撥至海、空軍，填補新興主戰兵力所需缺額。

國軍近期因募兵引發社會關注的事件，包括進少年觀護所募兵，中正預校也被反映讓成績不及格而應留級或退學的學生專程重修補考，引發師長與隊職幹部反彈。據了解，國防部在2020年底宣稱國軍部隊志願役人力編現比達到90%，但數據至今已有不同，基層與主戰部隊嚴重「缺官」。

據知情立委透露，國防部在2020年底雖宣稱國軍部隊志願役人力編現比達到90%，但若以主戰部隊計算，卻沒有這麼樂觀。如陸軍、海軍陸戰隊、防空暨飛彈指揮部，目前都仍有7成主戰部隊以上未達此標準，海軍更有九成以上主戰艦艇未達編現90%標準，還有其中許多主戰部隊編現比均低於7成。

此外，國軍基層部隊的尉級軍官與士官，目前大批缺員至少2萬5000人以上，各軍種的中、少尉、上尉都嚴重缺員，其中陸軍缺員最多。國防部曾據此要求各級軍事學校強化相關課程與領導統御。

據了解，國防部最新一波兵力調整規畫，納入延長兵役一年所獲義務役士兵，除規畫編實四個新訓旅外，將陸續檢討補進陸軍非主戰兵力部隊；而陸軍志願役人力缺額，部分將調整分配給海、空軍，補實新興兵力所需缺額。

國防部昨宣稱，國軍尉官及士官目前編現均達80%以上，將持續強化招募留營作為。

此外，國防部近日預告修正兵役體位區分標準，調整免役體位身高與BMI值門檻；現行157公分以下免役，但新規增列「155公分至157公分者納替代役體位」。多項疾病免役標準，也增列不少須出示內視影像資料或目視觸診的標準。

現行規定，常備役體位是BMI值落在「17到31」的役男，修正草案BMI值放寬至「16.5至32」。而「替代役」原徵集對象是BMI值介於「16.5到17」與「31至31.5」的役男，新版將標準放寬到BMI值介於「15到16.5」與「32到35」。國防部說，新的徵兵BMI標準是恢復2007年的標準。

國防部 解放軍

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