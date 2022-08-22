黑白集／抹紅抹到消基會 民進黨快撞牆了

在蔡英文 的「寵愛名單」中，陳吉仲的排名可能與林智堅相當，但他言行之惡劣則有過之。陳吉仲屢屢無法保護農漁民利益，只能呼籲民眾多消費，並惡言向大陸。消基會要求他務實面對農漁產銷問題，不要情緒化；沒想到，他竟然反嗆消基會是「中華人民共和國的消基會」。

蔡政府的官員如今都不用接受監督了嗎？一面對質疑，就指控批評者是「中共 同路人」，政務官的謙卑在哪裡？民主精神又在哪裡？以陳吉仲的表現，在正常的政府早就該被撤換Ｎ次了；但他仗著小英的溺愛，屹立不搖，還變本加厲，完全抄襲外長吳釗燮那一套。這點，簡直在為「總統識人不明」增添註解。

消基會四十多年來為台灣民眾做了許多事，沒有哪件是陳吉仲比得上的。如今，陳吉仲一怒，便任意抹紅消基會，說它是中共傳聲筒。光靠抹紅，就能證明自己不無能嗎？

在蔡英文領導下，抹紅已成為綠營的「全黨運動」。他們不止抹紅在野黨，抹紅各種民間批評的聲音，連黨內人士也難逃其殃。蔡英文下令全黨「挺林智堅」，王世堅因難以苟同，即被綠網軍打成中共同路人。此外，柯文哲舉辦「雙城論壇 」被抹紅，夏立言訪陸被抹紅；更別說媒體報導稍不如民進黨 黨意，就被貼上「紅媒」標籤。

抹紅抹到消基會，就知道民進黨快撞牆了！