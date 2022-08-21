新聞幕後／北京已讀不回 藍營驚濤駭浪

率團赴陸的國民黨 副主席夏立言 隔離10天昨出關，將展開關懷台商行程，並與中國大陸涉台官員見面。綠營連日譴責國民黨賣台，藍營內部也砲聲隆隆，批評「最錯誤的時間，最錯誤的決策」。據了解，在北京 對台軍演敏感時刻，國民黨率團訪陸，內部經歷一番驚濤駭浪。

國民黨主席朱立倫指示夏立言訪陸行程自6月就安排，但後來美中對抗加劇，蔡政府親美抗中，台海緊張，國共也「失聯」，陸方對國民黨也「已讀不回」。

熟悉大陸的藍營人士說，陸方不滿朱立倫6月訪美時提出親美反共、稱九二共識是「沒有共識的共識」等主張，認為國民黨一味跟風民進黨，和國民黨就沒什麼好談的，並藉著抗議美眾議長裴洛西訪台發動軍演。

知情人士證實，北京「已讀不回」，國民黨也感錯愕，代表連藍營要溝通，對方都拒絕；陸方對台軍演時，黨內密切觀察北京是否會有「超過」的舉動，情勢很緊張，幸好北京最後一刻回應了，國民黨才鬆了一口氣。夏此行定調關心台商，也說「客隨主便，也許希望我們見面，都不會排斥」，為國共會談預留空間。

不只綠營急扣國民黨「賣台」帽子，藍營內部也炸鍋。北市議員李明賢質疑黨中央在最錯誤的時間，做出最錯誤的決定；新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕質疑時機不宜，台北市長參選人蔣萬安也要求夏清楚表達反對軍演的立場。但有黨內人士表示，盧秀燕之前拜託夏立言多協助兩岸事務，現在夏辭去台中市政府國際事務委員，這樣有比較好嗎？

知情人士說，很多人說為何不延後訪陸，但要延到何時？民進黨沒能力解決問題，且若北京一路軍演到選前還不停止，對國民黨的選情衝擊會更大，屆時民進黨操弄「抗中保台」的情緒將更顯著。