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夏立言訪陸 藍黨內吵翻 學者：越是危機的時候 越應該去

台灣新聞組／台北21日電
國民黨副主席夏立言（圖）訪陸，傳出21日將與大陸國台辦主任劉結一會面。（本報資料照片）
國民黨副主席夏立言（圖）訪陸，傳出21日將與大陸國台辦主任劉結一會面。（本報資料照片）

國民黨副主席夏立言訪陸，傳出將會見大陸國台辦主任劉結一；據了解，國台辦日前拒絕見面，但近日態度轉變，確實「有考慮會面」。不過，國民黨秘書長黃健庭召集內部會議，不少要連任、參選議員的幹部都表達不滿，質疑現在去到底能換到什麼？夏立言訪陸如果說不清楚，只會成為民進黨選舉操作的議題。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山說，這是個好時機，越是危機的時候，越應該去。這次夏立言赴陸與地方選舉無關，且近年國共之間的互信很受到影響，利用這個機會把國民黨一貫政策講清楚非常重要。

趙春山說，部分藍營人士反彈，這是「前方在後面打仗，後方拚命在扯後腿」，且好像覺得大陸政策就是「短處」，但這是強項，只是沒有好好用，他覺得對夏立言非常不公平，黨主席朱立倫根本沒有做好整合意見。

對於國民黨大陸事務部主任林祖嘉視訊參與兩岸關係的研討會，稱堅持九二共識挨批。朱立倫昨說，黨內人士發言都須根據黨綱黨章，也特別提到反對台獨，國民黨反對台獨是堅定立場，且美國及日本也都反對，民進黨推動台獨，應要說清楚講明白。

對於夏立言將會見國台辦官員，朱立倫說，最重要就是要解決台胞、台商的問題，盼能夠化解或緩和兩岸對立戰爭風險。

據了解，近期一場國民黨會議，原討論例行活動及支持18歲公民權等議題。但會中一名議員參選人突然提及夏立言赴陸一事，強調夏立言赴陸目的必須向大家說明，到底是要關心台商、還是反映不要軍演或單純募款？若是募款就低調去，不然就要讓行程公開透明或「帶禮物」回來。

黃健庭在會中強調「不是募款」，只是去關心台商，因為許多台商都沒有被關心，但該說法未獲在場人士接受。有議員質疑，離選舉只剩一百天，如果不是募款，為什麼一定得在此時訪陸，「就連深藍支持者都反對」，大家都沒有立場向支持者解釋。也有不少議員詢問，這趟去是否能停止軍演或讓農產品復運等任何對黨有利的交換？

夏立言 國民黨 民進黨

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