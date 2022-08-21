陸打詐勸返數以萬計成員 柬出現缺工潮廣招台年輕人

柬埔寨詐騙集團廣招台灣年輕人，航警局至東南亞航班的報到櫃台舉牌警示。（本報資料照片）

柬埔寨詐騙集團 衍生人口販運問題引起國際關注，一名熟悉柬國詐騙集團生態的業界人士指出，台灣詐團前進柬埔寨多年，但這波風暴肇因於柬埔寨2017年成立西港等特區，扶持博弈產業，當時嚴禁詐團；但因人民幣每天大量流向柬國賭場，兩年後，大陸國家主席習近平 與柬國總理洪森協商，強力縮減賭博產業，詐團在地方官員、軍隊默許下乘勢崛起。

熟悉柬國詐團生態的「榮哥」說，柬國為吸引熱錢及稅收，在西港成立實體與線上博弈產業特區，吸引數十萬的大陸人進駐，不少台灣人也與大陸人合作大搞博弈。

但當地因博弈產業太成功，據估計，每天有數千萬元人民幣流向柬國的線上博弈，更成為洗錢管道，2019年，習近平與洪森談好條件，柬國開始禁止網路博弈。

一片榮景的柬國博弈產業，瞬間跌到谷底，原本投資 的金主無法承受損失，轉型從事博弈的台陸詐騙集團決定重操舊業，地方官員、軍隊為恢復灰色收入，嚴打詐騙的立場轉為默許。

檢警分析，大陸強力打詐、勸返數以萬計成員返國受審，詐團因此出現「缺工潮」，加上柬埔寨西港2019年宣布禁止網路博弈，過去大陸金主砸錢投資失利，轉做詐騙，並鎖定大陸民眾行詐，電信機房內就需要大量會講華語的成員，才會將矛頭轉向台灣，招募懷著出國淘金夢的年輕人。

「榮哥」指出，柬國的詐騙集團就像工廠集中制產業，詐團先出機票食宿，還會先借錢給需錢孔急的人，以後從薪水扣回來，每個人進去後就像是血汗工廠螺絲釘，要在有限成本下製造產能。

當地詐團多已台陸合流，遇到台灣人管理的較少有凌虐等事情，但大陸管理階層就不一樣，為求賺錢不擇手段，包括凌虐、賣淫、賣器官，多是在大陸人的管理下出現。