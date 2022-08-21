柬國騙台人 吳釗燮指一帶一路遺毒 學者批卸責

台灣人遭詐騙受困海外案件頻傳，外交部長吳釗燮表示，柬埔寨事件是中國大陸一帶一路政策遺毒。（本報資料照片）

台灣人遭詐騙受困海外案件頻傳，外交部長吳釗燮昨表示，柬埔寨事件是中國大陸一帶一路 政策遺毒，中國詐騙集團 害台灣國人受難。學者批評，政府「抗中保台」說法像是轉移、卸責，若說一帶一路帶給柬埔寨發展而出現犯罪，台灣新南向政策是不是也會被同樣理由詬病？

台灣大學政治系教授楊永明表示，柬埔寨詐騙盛行有整體結構性原因，就算一帶一路真有影響，政府重點也應是在拿出實際救援作為。

楊永明批評，柬埔寨台人受困不是最近才有，政府卻沒有正視，如今也還沒看到具體作為，例如胡志明駐處應增派人力，或提供當地台人更多營救資源等。就算當地沒有代表處，應透過東南亞 其他駐處、當地台商甚至日本及美國等尋求管道，看能提供台人什麼協助，過去他曾參與政府對外工作，就算官方無法有代表，還是有空間能做事。

政治大學外交系副教授黃奎博也直言，吳釗燮不要看到中國說介入就先反應，台灣在這次柬埔寨救援上政府確實慢半拍，若以人民安危為優先考量的話，如中國官方真的能幫上忙，應考慮和對岸就救援議題先談談看。

對於台灣人在柬埔寨失聯與受害事件的救援進度，吳釗燮指出，行政院已成立專案小組，外交部正全力協助並要求外館成立專案小組，與他國保持合作關係。

針對近來網紅「好棒Bump」因救援受困國人，批評外交部過程中沒做事，吳釗燮表示，該個案去年12月26日向外交部申請護照，今年月初就成功回台，算是相當順利，該譴責的對象是詐騙集團，不該為難第一線為外交打拚的基層同仁。