冷眼集／扛抗中大旗卸責 是最廉價手段

台灣曾在2011年透過兩岸共打從柬埔寨包機押解122名台籍嫌犯回台，當時被形容是台版「空中監獄」，如今因兩岸關係變化，台灣尋求柬國合作面臨困境。（本報資料照片）

台灣人遭詐騙受困柬埔寨，外交部長吳釗燮以「中國一帶一路 遺毒，中國詐騙集團 害台灣人受難」，企圖以抗中大旗掩飾政府的束手無策，對正受困求援的台灣人、或未來能否接回柬國逮捕的台籍詐嫌，卻無助解決問題。

中國大陸2013年提出「一帶一路」倡議，但近半世紀以來，柬埔寨政府無作為，不僅國內教育、醫療陷困境，人口販運問題更遭無視。柬埔寨在光鮮亮麗的旅遊業背後，長期以來就布滿黑歷史。事實是，沒有中國大陸、沒有一帶一路，它還是會成為犯罪溫床。一帶一路不是造成今日的因，只是目前蔡政府無能的卸責理由。

台灣詐團進軍海外並非始於今日，情勢卻是今非昔比。2011年6月12日，刑事警察 局與大陸公安等單位執行跨國掃蕩詐騙行動，122名台籍嫌犯搭乘包機，從柬埔寨中轉澳門返台，彷彿台版「空中監獄」。當時遭查獲的台灣、大陸詐騙集團成員，兩岸檢警「各自帶回」，合作模式來自從2009年起簽署的兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議。

去年下半年開始，不斷傳出台灣人受高薪誘惑，到柬埔寨詐騙園區，遭毆打、拘禁、轉賣。台灣人前仆後繼飛往柬埔寨「追夢」，政府早在今年初就已接獲報案，但對台灣人受困於柬國的救援行動，多個機關數次開會，部分首長卻不願正視問題，國際現實讓官方救援行動更添困難。

柬埔寨等國奉行一中原則，台灣政府在柬埔寨無成立代表處，官方力量難以施展，必須結合在地台商、民間力量，組建救援才能完成營救任務。但政府對協助營救任務者，反先抹紅意圖協助的民間力量，甚至貶低非官方團隊背景，掩飾政府救援不力、準備不足的窘境。

吳釗燮一句「一帶一路遺毒」，再度扛起「抗中保台」大旗將全案推給中國大陸。柬國人口販運犯罪集團背後，多由中國大陸、台灣、馬來西亞等跨國勢力組成，吳釗燮扯到的「中國犯罪集團」為部分事實，但這不是也代表，此時更需要兩岸共打嗎？

卸責是最廉價的手段，此時被跨國詐騙陰影籠罩的台灣，最不需要的就是政府帶頭認知作戰。