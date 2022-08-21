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柬埔寨逮數百名陸台人蛇 台盼遣返國籍犯受審

台灣新聞組／台北21日電
台灣人受騙去柬國從事詐騙、遭販賣問題延燒多日無解，航警局在桃園機場航廈內放置標語，提醒國人勿受騙至柬埔寨。（記者季相儒／攝影）
台灣人受騙去柬國從事詐騙、遭販賣問題延燒多日無解，航警局在桃園機場航廈內放置標語，提醒國人勿受騙至柬埔寨。（記者季相儒／攝影）

最近台灣人被引誘到柬埔寨從事電信詐騙或遭轉賣的新聞愈演愈烈，陸續傳出其他國家也有民眾受害，引起北京和華府等各國注意，要求柬國打擊犯罪的壓力增大，柬埔寨內政部稱全面清查使館人員以外所有外國人，並已逮捕數百名來自中國和台灣涉嫌人口販運的嫌犯。

外交部副發言人崔靜麟昨回應，已責成駐胡志明市辦事處持續強化與柬埔寨警政及司法機關的聯繫，一旦有台灣人遭柬埔寨當局逮捕，會設法向柬埔寨政府爭取將台籍犯嫌遣送回台受審。

熟悉跨國詐團偵辦的執法人員指出，台灣在2011年曾透過兩岸共打合作，從柬埔寨押解122名詐團嫌犯回台灣受審；如今能否順利爭取台灣犯嫌回台，因兩岸關係不同以往，是另一個新挑戰。

柬埔寨當地的詐團及人口販運問題，不只在台灣引起關注，今年初以來，包括泰國、越南、馬來西亞等多國都出現受害者，各國陸續發生要求柬埔寨合作打擊犯罪。

柬埔寨從18日起展開大規模行動，清查使館人員之外所有住在柬埔寨的外國人，尤其是人口販運受害者。

柬埔寨警方今年上半年已調查和打擊74件人口拐賣和性剝削案件，目前已有83名嫌犯移送法院．包含七名未成年罪犯；此波調查中，有四個國家共12名外籍人士涉案，警方也解救156名受害者，其中106位是女性。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，輿論關注這類關於詐騙與人口販運的跨國犯罪活動之際，台灣「新南向政策」與大陸「一帶一路」倡議也被牽扯其中。

行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮昨都將柬國事件指向是大陸一帶一路政策，造成台灣民眾受害。但柬國接下來的執法行動，逮捕台籍嫌犯或救出受害人後的處置，考驗政府能力。

針對柬埔寨詐騙衍生的人口販運問題，據檢警掌握情資顯示，竹聯幫在柬國當地的幕後首腦，是名綽號叫「龍哥」的大老，台灣人被仲介或招攬到柬國工作，幾乎都是「龍哥」在操盤，台灣人在柬國被拘禁是否能獲釋，都由他說了算，檢警目前已將「龍哥」列為頭號調查目標，希望順藤摸瓜斬斷其背後金主，瓦解電詐集團。

據了解，「龍哥」是竹聯幫在台中地區的大哥，年約50多歲，在台中地區相當出名，近年黑幫流行靠電詐生財，因台灣打詐嚴厲，中部地區有不少金主集資，透過「龍哥」去柬埔寨搞電詐生意。

據指出，竹聯幫在「龍哥」的操盤之下，電詐生意在柬埔寨風生水起，「龍哥集團」每年進貢給柬國將軍的外快，幾乎都是用億元台幣計算，詐團在「將領們」的保護下，柬國儼然成為竹聯幫電詐大本營。

詐騙 一帶一路 越南

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