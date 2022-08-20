為石斑魚槓上 陳吉仲抹紅消基會「中華人民共和國的」

數位中介服務法恐箝制言論自由，行政院長蘇貞昌（右）19日對修法「踩煞車」；一旁的農委會主委陳吉仲（左）「抹紅」消基會，也被質疑限制言論自由。（記者曾吉松／攝影）

中國大陸以驗出禁藥為由，對台祭出石斑魚禁令，消基會昨公布自行檢驗石斑魚結果，12批石斑魚全未驗出禁藥，但消基會新聞稿提到農委會處理過程中，屢次以情緒性語言回應，挑起「兩岸敵意螺旋」。農委會主委陳吉仲昨怒嗆，「消基會不是中華民國 的消基會，是中華人 民共和國的消基會」。

消基會董事長黃怡騰回應，政務官口不擇言，凸顯無法面對自己失職，藉此轉移施政不力的真相，陳吉仲腦筋只有政治，不適任農委會主委，「政府、政務官會有下台的一天，但消基會一直都在」。事隔四個小時後，陳吉仲姿態放軟，感謝消基會公布檢驗，但仍對消基會的新聞稿表示遺憾。

還原事件經過，消基會昨天上午召開記者會，公布自行檢驗石斑魚的結果，並在新聞稿提到，農委會未理性討論對應之道，反而只出現流於情緒化反應，或出現「逢中必反」的過激反應，挑起兩岸敵意螺旋。

黃怡騰表示，保護消費者健康是國際主流價值，主管機關應請陸方提供藥檢證據，並回頭循線追溯貨源、加強執法管理，可惜政府首長屢以情緒性語言回應，指責「阿共找我麻煩」，並未就事論事，而是轉移焦點、避重就輕。

對於消基會批評，陳吉仲昨上午受訪時表示，消基會檢驗結果可再證明台灣石斑魚品質沒有問題，還漁民清白，但他話鋒一轉批評，消基會新聞稿讓人感覺這不是中華民國的消基會，而是中華人民共和國的消基會。

黃怡騰表示，消基會本來就是消費者代言團體，基於保護消費者安全發言，消基會屹立不搖42年；陳吉仲腦筋只有政治，不適任農委會主委，產銷出問題，主管機關就該深自檢討，怎麼會是受到民間團體質疑，就亂扣帽子？

陳吉仲昨天下午姿態明顯放軟，表示消基會跟農委會目的一致，要保護消費者的農產品安全跟食品安全，樂意大家從科學專業角度出發，但仍對消基會新聞稿表示遺憾；他沒有要對消基會扣帽子，但消基會新聞稿的批評字眼跟消費者安全保護沒關係，期待消基會檢驗政府的標準，也適用於檢驗中國大陸。