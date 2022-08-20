陸方軍演台人無感 海基會前副董事長憂明秋兩岸爆危機

海基會前副董事長邱進益。（本報資料照片）

海基會前副董事長兼秘書長邱進益受訪表示，台灣民眾的無感，可能更誘發兩岸危機。他表示最擔心的是明年秋天，可能是兩岸一個非常大的危機爆發點。

邱進益曾任總統府副秘書長，也是1993年「辜汪會談」台方的談判主力。他在接受中評社訪談時表示，有人將此狀況類比烏克蘭 ，當時烏克蘭人也大多認為俄羅斯不會攻擊烏克蘭，他們沒有感覺，沒想到戰爭一下就爆發了。

邱進益認為，台灣民眾的無感，可能更會誘發兩岸的危機，為什麼？因為大陸接下來如果繼續軍演，台灣無感，再繼續軍演，下一次可能就真的來了。

「這種無感基本上是麻木，許多人認為美國會來救援，沒問題的，或者是不會上前線打仗。」邱進益說，這次軍演大陸發射飛彈穿越台灣上空，但政府沒有發警報，本身就是一種麻痹。

邱進益表示，很擔心明年秋天會有一個狀況，美國前總統川普 要回來，美國2024年大選，如果川普回來，大陸之前已吃過他四年的苦頭，尤其是他狂打台灣牌，所以會有警覺。台灣部分，如果民進黨賴清德 競爭大位，2024年賴清德和川普當選的可能性都很高。

邱進益強調，台灣不要去刺激大陸，大陸現在如果把偉大復興放在首要，把統一問題擱在一邊，這樣在處理「台灣問題」的時間就能拉長，不會那麼緊迫。但如果大陸把統一和偉大復興放在一起，那真的就有時間壓力，手段就會相對激烈。