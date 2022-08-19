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外交官譴責中國軍演 強調台灣有權與他國交往

中央社／洛杉磯19日專電

洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境近日投書南加州當地媒體，譴責中國軍演試圖單方面改變現狀、不具正當性，強調台灣有權與其他民主國家交往。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境投書「燈塔媒體新聞」（Beacon Media News）旗下27家城市週報，文章於18日起至24日刊登於論壇版，題為「裴洛西議長訪台是對蓬勃發展民主的致敬，而不是破壞印太地區穩定的機會之窗」。

黃敏境文章指出，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台並非沒有前例，符合美國對1979年「台灣關係法」堅定承諾的長期作法。

黃敏境認為，此次訪問不僅代表美國對台灣堅若磐石的支持，也彰顯美國對台灣充滿活力民主的支持。台灣有權鞏固與其他民主國家的關係，中國不能對一個自由民主國家與誰交往發號施令。

文章主張，在世界譴責中華人民共和國的非理性行為之際，台灣將與理念相近國家一起維護現狀，捍衛共享民主與尊重人權等普世價值。為防止兩岸發生不必要的軍事衝突，而迅速損害全球經濟，台灣也將繼續保持強大嚇阻力量並自我克制。

黃敏境認為，中國的這些大規模實彈軍事演習及發射飛彈，企圖瓦解2300萬愛好和平台灣人民的士氣，意在向國際社會發出不准干預的訊息。

他呼籲國際社會不要絕望，繼續與台灣站在一起，維護台灣海峽及印太地區的和平與穩定。

裴洛西 洛杉磯 加州

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