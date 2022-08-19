兩岸開戰該疏散國寶？馮明珠：誰會蠢到攻擊故宮文物

國立故宮博物院前院長馮明珠近日接受中國官媒訪問時指出，最好的辦法就是原地不動，誰會愚蠢到攻擊故宮文物呢？。（聯合報系資料照片）

兩岸若是爆發戰爭，是否需要疏散國立故宮博物院的文物、尤其是否疏散到美國、日本 ，近期受到兩岸輿論的關注，對此故宮前院長馮明珠接受中國官媒採訪時直言，「誰會蠢到攻擊故宮文物」？

環球時報19日刊出對馮明珠的專訪內容，她指出，以其在台北故宮博物院38年的工作經驗來看，博物院確實有不定期的消防、防災、防恐、防爆等演練。實際上，大部分博物館 都有這樣的應急管理機制，但是故宮博物院的演練多半都是機密的。「沒想到，吳院長（指故宮院長吳密察）將演習透露給媒體，但也沒有詳細說明，因此引發了社會的疑慮」。

對於此前有吳密察接受外媒專訪時提到會先搶救9萬件文物，馮明珠表示，近70萬件文物，按道理應該一件都不能少，如果真的如消息中所說只選9萬件疏散，「那（博物院管理層）就不能說是無能，而是居心叵測了。其實故宮專業同仁都知道，最安全的就是原地不動。誰會愚蠢到攻擊故宮文物呢？」

另外馮明珠也透露，曾有當局高層跟媒體詢問過她關於故宮降級改隸文化部的問題，她表示，博物院自1933年以來的定位與做法迄今未變，一定有其道理，前人是有智慧的。她強調，「故宮文物是中華民族文化遺產，我反對無來由的變化與矮化」，不僅反對降格、她也反對故宮法人化。

此前7月30日CNN刊登對吳密察的專訪，當中他提到會將70萬件藏品選擇9萬件佔空間較小的精品疏散，但他拒絕透露會將這些精品存放或者運送至何處，而此後坊間盛傳故宮將會準備轉移9萬件精品到美國、日本，故宮曾在8月7日發表聲明嚴正駁斥，澄清絕無此事。