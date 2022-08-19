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TIFA暫時擱置？政院：盼與貿易倡議同時俱進

記者侯俐安／台北19日電

台美21世紀貿易倡議談判啟動，由於部分談判項目與台美貿易暨投資架構協定（TIFA）重疊，TIFA今年是否暫時擱置？行政院政務委員鄧振中昨表示，貿易倡議與TIFA兩者目的都很清楚，不會互相取代，盼能同時俱進。

鄧振中表示，TIFA是處理雙方貿易關係所面臨的問題，例如特定產品、新的產品如何檢驗與符合標準，是個別案件處理；貿易協定談判則是要簽署協定，注重於體制面、協定面。以往TIFA談的項目，若包含體制層面，會移到貿易倡議處理，至於今年TIFA會議時程，目前尚未跟美方討論，希望兩者同時俱進。

針對台美倡議簽訂須對勞工、環境保護更周到，環保署、勞動部是否需要修法調整？

鄧振中表示，台灣的法規已很妥善，但勞工方面，遠洋漁工勞動權益問題必須解決；環保方面，減碳目標也需達成，不希望環保議題未來會造成出口障礙。

至於是否談到能源、核能、氣候變遷？鄧振中表示，在提升環境保護議題中，如何透過協商共同合作，讓台灣走向2050減碳目標，但是否可發展為再生能源合作，要看談判進展。

行政院長蘇貞昌昨說，談判包含展現對環境保護、勞工權益重視，有助加入CPTPP擴展國際空間，藉由台美雙方共同經濟合作，來自第三方的經濟脅迫，希望藉此擴大台灣農產品出口機會，協助中小企業擴展市場。

TIFA 勞工 減碳

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