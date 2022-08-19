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台美21世紀貿易談判啟動 首輪今秋登場

台灣新聞組／台北19日電
台美正式啟動「21世紀貿易倡議談判」，行政院政務委員鄧振中表示，期望9月舉行首輪會議，貿易便捷化、中小企業將列為優先項目。（圖：行政院提供）
台美正式啟動「21世紀貿易倡議談判」，行政院政務委員鄧振中表示，期望9月舉行首輪會議，貿易便捷化、中小企業將列為優先項目。（圖：行政院提供）

行政院經貿談判辦公室與美國貿易代表署（USTR）昨天同步宣布，台美正式啟動「21世紀貿易倡議談判」。USTR表示預計今年初秋展開首輪談判，行政院政務委員、經貿總談判代表鄧振中表示，期望9月舉行首輪會議，貿易便捷化、中小企業將列為優先項目，雙方目標年底簽署首次協議。會議擬採實體舉行，也可望在台舉行。

蔡英文總統昨天在臉書表示，啟動台美貿易協商談判是深化台美經貿關係非常重要的進展，台灣經貿必須打入國際，讓國家經濟體質更加強韌。行政院長蘇貞昌也說，倡議正式啟動，象徵台美經貿關係有突破性發展。

鄧振中表示，台美啟動談判對台灣有多項好處，包括透過協定的簽署，加速雙方法規調和、協調，深化台美經貿關係，等到美國行政部門獲授權可以對外談關稅時，等於台灣已經朝簽署自由貿易協定（FTA）做好妥善準備。

其次是倡議談判採高標準，將提升台灣在新世代的競爭力，可以吸引更多外資、美資、技術到台灣投資，提升台灣經濟層次。第三，台灣若對勞工與環境保護更周到、國際形象更好，會有更多機會參加跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等國際經貿組織。

另外，台美可以討論如何共同抗拒來自第三國經濟脅迫，目前對多國實施經濟脅迫的就是中國大陸，對象包含美國、台灣，傷害世界經貿秩序。針對「經濟脅迫」會如何處理，鄧振中說，在第11項議題「非市場經濟」中，將討論到經濟脅迫議題。

對台灣產業方面，鄧振中也說，討論貿易便捷化有望擴大台灣農產品、加工食品出口機會，未來若能加速通關文件、審查，將檢疫檢驗規範一致等，農產品出口就不用經過多重檢驗，讓鳳梨、加工後的肉製品以及蘭花可以擴大銷往美國。

美國副貿易代表畢昂奇表示，與台灣在美國在台協會和駐美代表處架構下展開談判，將深化雙邊貿易與投資關係、在共同價值上推動貿易優先議題，並為彼此的勞工與企業促進研發和包容性的經濟成長。

畢昂奇說，整個談判過程，美國會持續與國會、勞工、企業和環保團體等主要利益相關者協商。

台美將展開21世紀貿易倡議談判，大陸外交部、商務部、國台辦昨天紛表態反對，要求美方恪守一個中國原則，不得與台灣洽商任何具有主權意涵或官方性質的協議。大陸外交部發言人汪文斌警告，「中方將採取堅決措施捍衛主權和領土完整，奉勸美方不要誤判」。

大陸國台辦發言人馬曉光說，「正告民進黨當局，打著經貿合作幌子勾連外部勢力，出賣島內民眾利益，謀取政治私利的惡劣行徑必遭清算」。

勞工 投資 商務部

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