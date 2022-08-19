我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前財長桑默斯：中國超美？日本和蘇聯都沒做到

世說新聞╱華男甜品店離奇死亡 獨家揭秘屍檢報告

陸委會民調：8成認陸對台政府不友善 86.1%支持廣義維持現狀

記者廖士鋒／台北19日電

美國眾議院議長裴洛西月初訪台後，中國大陸對台軍演並祭出反制措施，台灣陸委會昨發布民調指出，有近九成民眾反對解放軍在台灣周邊大規模軍演、有八成以上民眾反對大陸對台白皮書；但民調也顯示，有逾三分之一民眾認為，兩岸交流太慢。

陸委會昨公布委託政大選研中心於8月10日至14日進行的民調結果，88.3%的受訪民眾反對解放軍機艦在台灣周邊大規模軍演，並發射多枚飛彈的挑釁行徑；88.7%不認同大陸對台操作資安侵擾、散布錯假訊息等；另有82.6%受訪者反對大陸暫停農漁產品、食品進口及天然砂出口；77.8%不贊成北京點名制裁所謂「台獨頑固分子」關聯機構及企業等。而認為大陸對台灣政府與人民不友善程度，創20年來新高，分別為80.8%、66.6%。

就蔡英文總統兩岸政策部分，陸委會公布的民調顯示，77.7%受訪者認為「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」是台海客觀現狀；80.3%支持政府嚴正譴責及要求大陸立即停止對台挑釁作為的政策立場；82.6%支持不躁進、不挑釁、不退縮，堅定捍衛主權，堅守民主防線；82.3%支持與國際社會共同遏止北京軍事行動，維護台海與區域和平。

比較特別的是，對於目前兩岸交流速度，有33.8%受訪者認為太慢、34.3%認為剛剛好，另有7.9%認為太快，其他則無意見；而關於兩岸未來發展，則仍有高達86.1%的受訪民眾支持「廣義維持現狀」光譜，其中有30.5%支持「永遠維持現狀」。

民調 北京 解放軍

上一則

TIFA暫時擱置？政院：盼與貿易倡議同時俱進

下一則

民進黨「黨國合體」輔選 昔批國民黨今複製

延伸閱讀

美中關係走下坡 秦剛：裴洛西訪台 傷害中國尊嚴

美中關係走下坡 秦剛：裴洛西訪台 傷害中國尊嚴
印尼總統證實：習近平、普亭都會參加G20峰會

印尼總統證實：習近平、普亭都會參加G20峰會
加拿大議員團10月訪台 杜魯多政府稱尊重此決定

加拿大議員團10月訪台 杜魯多政府稱尊重此決定
民調：台人認中共對台不友善 創20年新高

民調：台人認中共對台不友善 創20年新高

熱門新聞

中芯國際前獨立董事蔣尚義。（本報系資料庫）

蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一

2022-08-11 10:15
自主防疫期間應遵守之防疫規範。(圖：指揮中心提供)

台灣邊境檢疫再鬆綁 9月1日起4天自主防疫改「1人1室」

2022-08-15 02:28
台灣外交部常務次長俞大㵢（右）在桃園機場迎接參院外委會亞太小組主席馬基。（台外交部提供）

5參眾議員14日至15日訪台 將見蔡英文、拜會立法院

2022-08-14 08:21
林智堅（右）與立委鄭運鵬（左）。(本報資料照片)

台大論文抄襲案 林智堅退選桃園市長 民進黨換鄭運鵬

2022-08-12 03:40
論文門纏身，林智堅宣布退選桃園市長，民進黨改派鄭運鵬上陣。（取材自udnTV）

直播／認論文寫作瑕疵 林智堅致歉宣布退選桃園市長

2022-08-12 03:10
台退將于北辰在政論節目談攔截中共飛彈。（三立電視截圖）

台退將于北辰的「天弓三發數學題」 考倒兩岸網友

2022-08-14 10:26

超人氣

更多 >
習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機

習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機
三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起

三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起
這趟14天的鐵路旅行 可以經過美國5座國家公園

這趟14天的鐵路旅行 可以經過美國5座國家公園
余天露面受訪痛哭 余苑綺病況危急 手寫「讓我走」

余天露面受訪痛哭 余苑綺病況危急 手寫「讓我走」
全球個頭最大皇蛾現身華盛頓州 專家籲民眾注意

全球個頭最大皇蛾現身華盛頓州 專家籲民眾注意