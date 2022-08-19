陸委會民調：8成認陸對台政府不友善 86.1%支持廣義維持現狀

美國眾議院議長裴洛西月初訪台後，中國大陸對台軍演並祭出反制措施，台灣陸委會昨發布民調 指出，有近九成民眾反對解放軍 在台灣周邊大規模軍演、有八成以上民眾反對大陸對台白皮書；但民調也顯示，有逾三分之一民眾認為，兩岸交流太慢。

陸委會昨公布委託政大選研中心於8月10日至14日進行的民調結果，88.3%的受訪民眾反對解放軍機艦在台灣周邊大規模軍演，並發射多枚飛彈的挑釁行徑；88.7%不認同大陸對台操作資安侵擾、散布錯假訊息等；另有82.6%受訪者反對大陸暫停農漁產品、食品進口及天然砂出口；77.8%不贊成北京 點名制裁所謂「台獨頑固分子」關聯機構及企業等。而認為大陸對台灣政府與人民不友善程度，創20年來新高，分別為80.8%、66.6%。

就蔡英文總統兩岸政策部分，陸委會公布的民調顯示，77.7%受訪者認為「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」是台海客觀現狀；80.3%支持政府嚴正譴責及要求大陸立即停止對台挑釁作為的政策立場；82.6%支持不躁進、不挑釁、不退縮，堅定捍衛主權，堅守民主防線；82.3%支持與國際社會共同遏止北京軍事行動，維護台海與區域和平。

比較特別的是，對於目前兩岸交流速度，有33.8%受訪者認為太慢、34.3%認為剛剛好，另有7.9%認為太快，其他則無意見；而關於兩岸未來發展，則仍有高達86.1%的受訪民眾支持「廣義維持現狀」光譜，其中有30.5%支持「永遠維持現狀」。