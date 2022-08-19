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訪陸藍團8/20解除隔離 擬上海會劉結一

台灣新聞組／台北19日電
由中國海峽兩岸關係研究中心舉辦的2022年兩岸關係研討會，於17、18日在鄭州舉行，林祖嘉17日視訊發表致詞，引起討論。(新華社)
由中國海峽兩岸關係研究中心舉辦的2022年兩岸關係研討會，於17、18日在鄭州舉行，林祖嘉17日視訊發表致詞，引起討論。(新華社)

近日中國大陸多地疫情升溫，正在廈門隔離的國民黨副主席夏立言一行可能受到影響。國民黨大陸事務部主任林祖嘉昨受訪表示，仍盡量按原定行程，惟廈門的座談會可能改用兩方式因應。此外，與大陸官員的會晤仍在安排中，「應該會在上海，國台辦、海協會都有可能」。

夏立言一行五人預計20日下午解除隔離，21日起展開行程，依序與福建、珠三角、長三角地區台商、台眷、台生座談，並擬安排與大陸國台辦主任劉結一、大陸海協會會長張志軍等涉台官員會面。

由於近日廈門疫情持續升溫，林祖嘉指出，原本規畫21日上午的座談，可能延到26日從上海回廈門後再召開，或是先縮小規模，若一切順利，就前往廣州接續後面行程。

至於是否與劉結一、張志軍等涉台官員會面，林祖嘉說，「目前都還在安排中，尚無法確定，如果成行，地點應該會在上海，國台辦、海協會都有可能」。

據大陸涉台人士表示，大陸方面和國民黨一直保持聯繫，一開始也傾向與主要涉台官員會晤，並將地點安排在疫情稍緩的上海，但近日多地疫情升溫，增添不少變數。

夏立言一行出發時，國民黨曾說不會到北京、也不會見高官，但後來夏立言受訪時說，如果陸方官員想見面，主隨客便並不排斥。國民黨主席朱立倫也表示，此行能緩解戰爭風險，且若大陸突然停掉「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA），台灣會損失重大。

不過，17日林祖嘉以視訊方式在「海峽兩岸關係研究中心」所舉辦研討會致詞，引發藍綠正反兩極反應。民進黨發言人李妍慧表示，林祖嘉提及「堅持九二共識、反對台獨」，是在附和北京當局政治觀點。陸委會也稱，國民黨不應呼應北京立場，且強調北京所謂「一中原則的九二共識」，沒有中華民國存在空間。

國民黨秘書長黃健庭表示，林祖嘉用視訊的方式參與兩岸關係的研討會，其主張都本於國民黨的黨綱、黨章，也完全沒有違背中華民國憲法，以此來和對岸對話，沒有問題，「這不就是蔡英文總統要我們去做的嗎？」如果一直抗中其實保不了台的時候，到底抗中是為了「保台」還是「保綠」，相信絕大部分的台灣人民都很清楚。

林祖嘉也回應稱，早於7月就已收到邀請，與此次赴陸行程毫無關聯。

國民黨訪問團此行仍持續安排與中國大陸官員會面。圖為2015年10月，時任陸委會主...
國民黨訪問團此行仍持續安排與中國大陸官員會面。圖為2015年10月，時任陸委會主委的夏立言(左)與國台辦主任張志軍會面。 (本報資料照片)

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