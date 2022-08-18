我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張艾嘉叔叔「俠隱」作家張北海紐約去世 享壽86歲

舊金山市長年薪35.1萬元 居然不是領最多的公務員

台總統府研判 陸上半年欲掌控第一島鏈以西

台灣新聞組／台北18日電
空軍F-16V 17日夜間緊急起飛，展現全天候作戰能力。（記者季相儒／攝影）
空軍F-16V 17日夜間緊急起飛，展現全天候作戰能力。（記者季相儒／攝影）

聯邦眾院議長裴洛西日前訪台，解放軍軍演引發台海緊張。總統府副秘書長黃重諺昨表示，在那幾天，國防部幾乎以每小時為單位，向蔡英文總統報告最新台海軍情，蔡總統在那陣子都保持冷靜，也提醒大家注意最新軍事動態；但中國大陸針對裴洛西只是一個藉口，為的希望在今年下半年後，對第一島鏈以西的控制達到新的水準。

國民黨發言人黃子哲質疑，解放軍圍台軍演當然要給予譴責，問題是蔡英文除了口喊抗中保台，實際能保護台澎金馬的作為是什麼？兵凶戰危下，蔡英文也高喊要與北京對話，又有什麼方法能做到？蔡政府把問題都推給對岸或在野黨，也無法掩飾無能處理兩岸問題的窘境。

對於裴洛西未將訪台列在公開行程，是台方要求還是美方主張？黃重諺表示，從4月傳出裴洛西可能訪台，中方就放話要擊落飛機或可能危害行程，美方為確保安全才做相關設計，有一個考量是「不要讓你知道（台灣）是第幾站」，但就算裴洛西沒有來台灣，中國相關作為也會持續進行。

共艦近日頻繁出現東部海域，空軍昨特地邀媒體參與「一日戰備」行程，花蓮基地展示F-16V戰機近期因應解放軍情勢始終維持的「制海、防空」戰備武器掛載構型，除攻艦的魚叉飛彈外，新接裝能搭配頭盔瞄準器實施「偏軸射擊」的AIM-9X響尾蛇飛彈也在戰備之列。中科院自今晚起將發射「無限高」飛彈，軍事專家研判是天弓三或弓三增程型實彈射擊，但中科院及軍方不透露。

空軍第五聯隊第27作戰隊中校飛官徐煜倫表示，近期花蓮基地的F-16V戰機曾緊急起飛執行攔截共機的任務，空軍採取「守勢作為」，並特別在機上裝置GoPro相機，全程蒐證對應過程。

花蓮基地昨現場示範，F-16V戰機武掛小組掛載第一枚魚叉，從啟動掛彈車開始，需時7分多鐘，第二枚加快至近5分鐘，兩枚AIM-120先進中程空對空飛彈、兩枚AIM-9P4響尾蛇飛彈以人力裝掛，各約需40秒至1分多鐘，加上加油時間，可在20分鐘內恢復出擊狀態。基地夜間並實施夜間起飛示範，F-16V飛行員在接獲警報後緊急起飛，展現全天候作戰能力。

為反制解放軍戰備影像的認知作戰，國防部昨起先安排媒體參訪空軍戰備基地，下周起將陸續參訪海軍和陸軍。

花蓮基地參謀長楊振道說，解放軍近期以戰機、軍艦在台海實施軍演，並射擊導彈，意圖打壓台對外交流，空軍針對解放軍行為實施應對。

國防部昨公布，截至昨天下午5時止，國軍偵獲解放軍機21架次、軍艦5艘次持續於台灣周邊海空域活動；國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

美軍一架E-8C「聯合星」作戰指揮機昨也從巴士海峽朝東沙島方向飛行，軍事專家研判是嚇阻及偵蒐解放軍。

空軍第五聯隊17日首次展示將AGM-84L魚叉反艦飛彈裝掛F-16V。（記者季相...
空軍第五聯隊17日首次展示將AGM-84L魚叉反艦飛彈裝掛F-16V。（記者季相儒／攝影）

解放軍 裴洛西 國防部

上一則

大動作鎖台軍演 貿易報復很節制？彭博：陸怕傷及自身

下一則

艾成大馬赴台打拚20年 餐廳副業慘賠500萬

延伸閱讀

德加英日接力？蕭美琴：中國霸凌使他國更有興趣訪台

德加英日接力？蕭美琴：中國霸凌使他國更有興趣訪台
台方研判 中國下半年欲掌控第一島鏈以西

台方研判 中國下半年欲掌控第一島鏈以西
中外交部：裴洛西訪台後 170多個國家重申一中原則

中外交部：裴洛西訪台後 170多個國家重申一中原則
一洲焦點／錢尼慘敗川普大樂、台海現狀重新定義中

一洲焦點／錢尼慘敗川普大樂、台海現狀重新定義中

熱門新聞

中芯國際前獨立董事蔣尚義。（本報系資料庫）

蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一

2022-08-11 10:15
自主防疫期間應遵守之防疫規範。(圖：指揮中心提供)

台灣邊境檢疫再鬆綁 9月1日起4天自主防疫改「1人1室」

2022-08-15 02:28
台灣外交部常務次長俞大㵢（右）在桃園機場迎接參院外委會亞太小組主席馬基。（台外交部提供）

5參眾議員14日至15日訪台 將見蔡英文、拜會立法院

2022-08-14 08:21
林智堅（右）與立委鄭運鵬（左）。(本報資料照片)

台大論文抄襲案 林智堅退選桃園市長 民進黨換鄭運鵬

2022-08-12 03:40
論文門纏身，林智堅宣布退選桃園市長，民進黨改派鄭運鵬上陣。（取材自udnTV）

直播／認論文寫作瑕疵 林智堅致歉宣布退選桃園市長

2022-08-12 03:10
台退將于北辰在政論節目談攔截中共飛彈。（三立電視截圖）

台退將于北辰的「天弓三發數學題」 考倒兩岸網友

2022-08-14 10:26

超人氣

更多 >
好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買

好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買
南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元

南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元
川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北

川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北
住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切

住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切
55歲王祖賢披海青禮佛 被拍到「素顏脫口罩」照片

55歲王祖賢披海青禮佛 被拍到「素顏脫口罩」照片