大動作鎖台軍演 貿易報復很節制？彭博：陸怕傷及自身

彭博資訊報導，聯邦眾院議長裴洛西訪台後，中國大陸在台灣周邊實施軍演以示報復，在貿易報復卻頗為節制，雖禁止若干台灣產品進口，卻未觸及電子產品，原因正是北京 政府不希望因發動貿易戰傷及自身，CNBC更指出，這顯示大陸對台灣晶片 的依賴程度，更凸顯大陸需要台積電 ，更甚於台積電需要大陸。

經濟專家根據大陸官方聲明估算，大陸鎖定對台制裁的貿易額，占台灣國內生產毛額（GDP）不到1%。彭博報導，北京方面固然能擴大對食用、木製或礦產品實施管制，但不太可能限制半導體等能真正重創台灣的貨品，因為大陸對台灣高科技產品也依賴甚深。

星展集團經濟研究員馬鐵英指出，大陸用科技產品對付台灣的機率相當低，台灣在全球半導體供應鏈舉足輕重，若禁台灣製半導體進口，大陸將非常難找到其他供應鏈來源。

分析師強調，台灣生產的晶片（特別是台積電）對全球和大陸而言，都重要到不容任何重大干擾。

Susquehanna資深科技硬體分析師侯賽尼說：「若檢視長期需求驅力─雲端基建、電動車、新一代工業設施，都需要台積電製造的晶片。」

不過，由於大陸和香港市場占了台灣約40%出口，北京還有其他可動用施壓的工具。在貿易制裁上，星展指出，大陸若要避免傷及自身經濟，可能鎖定台灣的木製、礦產、鞋、帽等產品，因為這些產品台灣依賴大陸程度，甚於大陸依賴台灣。大陸也可以限制更多自己產品銷往台灣，像天然砂。

北京也可能從投資連結著手，打壓在大陸設廠的台灣主要電子公司，但卻可能兩敗俱傷，因為要打壓像鴻海集團在內的台商，將很難不波及台商對當地經濟的貢獻。

大陸對台實施軍演，也可能影響台灣海峽貿易航線。馬鐵英指出：「中國未來幾個月或幾季可能加大管制措施，鑒於接下來政治議程極多，我認為兩岸緊張局勢可能逐漸加劇。」