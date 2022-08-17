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馬英九：兩岸6年完全沒往來非常危險 發言權不能都放美

台灣新聞組／台北17日電
前總統馬英九。（圖：馬英九辦公室提供）
前總統馬英九。（圖：馬英九辦公室提供）

國民黨副主席夏立言率團訪陸，引起許多非議。前總統馬英九昨表示，「我們跟大陸差不多有六年完全沒有往來，這是非常危險的事情，我們不能夠將所有的發言權都放在美國那一邊。」

台北市前市長郝龍斌也說，兩岸完全沒有溝通管道，海基、海協會已讀不回，夏立言到對岸若能建立溝通管道是好事一件，但須要先得到台灣的信任，尤其正值選舉中，「去可以，但須公開透明」，談什麼話、得到什麼成果，須讓全台人民知道。

針對媒體報導，夏立言訪陸前與陸委會主委邱太三聯繫溝通，並報備會見到大陸政協主席汪洋等人，陸委會昨回應說，報導與事實不符。陸委會說，考量中國大陸對台針對性軍演等複合性施壓，破壞台海現狀及圖謀侵犯台主權之際，政府雖沒權限禁止夏立言等人赴陸，但在第一時間勸阻並表達此非赴陸交流妥當時機。

陸委會重申，盼此刻朝野團結一致，共同面對中共對台全面性、系統性危害，明確反映台灣社會民意強烈反對其粗暴武力威嚇的聲音，維護台灣整體利益。

時代力量昨舉行記者會，批評國民黨為私利犧牲國家，當中共代理人。國民黨立院黨團回應，夏立言此行是為台生及台商權益奔走，時力不思監督執政黨，反攻擊在野黨，自甘成為民進黨附隨組織，國民黨團日後不再協助時力黨團簽署任何法律、預算提案及臨時提案。

夏立言 國民黨 中共

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