解放軍頻挑釁 國防部：正好是國軍訓練機會

美國參議院外交委員會亞太小組主席馬基率團訪台，解放軍 再次在台灣周邊海空域軍演。外交部發言人歐江安昨表示，中國大陸發動軍事挑釁，只會進一步破壞區域穩定、干擾印太地區重要航線與商業活動，毫無正當性且不負責任，荒誕野蠻，嚴正告誡中方立刻停止。

國防部 發言人孫立方表示，國軍運用情監偵機制，對台海周邊敵情、敵電子頻譜、參數，都能有效掌握，且適切應處，「解放軍每天對我們作挑釁性的行動，對我們而言正好是訓練的機會」，國軍有信心保障、捍衛中華民國 台灣的安全。

歐江安表示，台、美關係友好密切，美國國會議員訪問台灣的慣例行之有年，今年累計有19名美國國會議員，包括八位參議員、11位眾議員來台；去年則有14位國會議員到訪，外交部竭誠歡迎美國國會議員及各界友人，在未來持續訪台。

解放軍昨起在台海實施海空聯合「戰備警巡」，國防部昨7時止，偵獲共機17架次、共艦五艘次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機有十架次。

中國大陸國防部長魏鳳和昨首度針對解放軍軍演發聲，他說美國眾院議長裴洛西「竄訪中國台灣地區」，中方堅決反對，予以堅決反制。「中國軍隊從不懼怕任何敵人，我們有戰勝一切來犯之敵的信心勇氣，將以堅強決心、堅定意志、強大能力維護國家主權領土完整」，「搞台獨分裂絕對沒有好下場」。