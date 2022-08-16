報復裴洛西訪台 專家：陸未來禁令 可能針對綠縣市產業

聯邦眾院議長裴洛西訪台，解放軍圍台軍演及對台實施多項貿易禁令。紐時綜合專家分析，相關經濟報復行動效果有限，中國未來的禁令可能會更有針對性地懲罰民進黨 據點縣的產業。

紐約時報中文網15日報導，從事追蹤集裝箱運輸行業數據的新加坡 公司Linerlytica分析師陳華朱（譯音）表示，雖然部分軍演在台灣海峽這條重要的國際航運水路上，但軍演沒有中斷船隻進入台灣或中國南部港口。

波羅的海國際航運公會（BIMCO）首席分析師拉斯穆森（Niels Rasmussen）說，解放軍圍台軍演期間，選擇避開台灣海峽的船隻會面臨12至18小時的行程延誤，但這通常被視為「可控的不便」。

他表示，如果中國大陸未來加劇台海緊張局勢，那將意味著中國大陸願意將自身的經濟，及中國大陸與日本、南韓、歐洲和美國的貿易以及關係置於風險之中，不過，「很難想像他們會做出那樣的決定。」

報導指出，其他的貿易禁令對台灣未有太大影響。如中國大陸宣布暫停進口台灣的柑橘類水果。據台灣農業委員會的數據，台灣的柑橘產業對陸的出口僅占台灣農業出口總額的1.1%。

分析普遍認為，北京 之所以選擇暫停進口台灣柑橘類水果，是因為大多數柑橘園在台灣南部，執政的民進黨在那裡勢力強大。

賓夕法尼亞大學佩里世界問題中心的台灣問題專家善學（Thomas J. Shattuck）表示，中國大陸未來的禁令可能會更有針對性地懲罰民進黨執政地區的產業，對國民黨執政地區的報復可能會減少，「以試圖影響台灣的地方選舉，甚至是全島範圍的選舉。」

不過，台南一家水果出口商經理許曼說，中國大陸暫停進口柑橘類水果對他沒有太影響，因為他的產品主要出口到日本，不太依賴中國大陸市場。

報導指出，截至上周，中國大陸海關已暫停了3000多家獲准台灣食品生產商中，約2/3的出口許可證。

不過，受中國大陸進口限制影響的台北嘉德糕餅有限公司稱，從未向陸出口產品。位於新北市的黃源興糕餅公司說，公司向陸出口產品的許可證最近被暫停，但只占該公司利潤小部分。

報導表示，台灣水產工業同業公會的84家公司中，已有一半的出口許可證自今年7月被暫停。公會秘書長吳姿容說，許多公司在中國大陸申請許可證，是想在未來某個時候在當地擴展業務，但並不意味它們依賴中國大陸市場。

報導指出，中國大陸沒有禁止從台灣進口製造業產品，尤其是半導體產品，這種「高度選擇性」貿易禁令與經濟報復戰略相符。

台灣的半導體產業在全球供應鏈中正變得愈來愈不可或缺，僅台積電就生產了世界上約90%的最先進半導體產品，並銷往中國大陸和海外。

善學表示，北京政府在未來的危機或經濟報復中會把半導體行業排除在外，原因很簡單，因為中國大陸和其他國家一樣需要台灣的半導體產品。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）政治專家鍾偉倫表示，儘管北京針對裴洛西訪問進行了種種「發洩」，但中國與台灣的關係也許會在兩三個月內恢復正常，因為中國對台灣實施懲罰性經濟措施和制裁會「害人害己」。