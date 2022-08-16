夏立言訪陸 朱立倫：傷選情但對台好「國民黨堅持愛台」

國民黨主席朱立倫(中)和台北巿長參選人蔣萬安15日出席臨濟護國禪寺祈福法會。對於挺夏立言訪陸引起的風波，朱立倫表示，去可以舒緩兩邊嚴重的對立，降低戰爭的風險。（記者邱德祥／攝影）

國民黨 副主席夏立言 訪陸，預計27日返台。台北市副市長黃珊珊日前批評，夏立言選在此時機訪陸，等同「投降」。國民黨朱立倫昨天受訪表示，這時候去可能會傷害到國民黨的選情，但可舒緩兩岸嚴重對立和降低戰爭風險與經濟傷害，強調國民黨堅持愛台灣。

朱立倫表示，這時候不去很簡單、不碰很容易，去一定會被罵，這是大家都知道的，「也會傷到國民黨」；但對台灣有利，對台灣人民好。至於怎麼做抉擇，對台灣好，好在哪？他則強調，可以舒緩兩邊嚴重對立和降低戰爭風險，也可以減少經濟的傷害。

朱立倫舉例，如果這時候中國大陸決定停止ECFA，台灣的中小企業和農漁業一定會哀鴻遍野，一年至少損失200多億元台幣，這是國民黨不願意見到的。

他強調，國民黨是為了愛台灣被罵，當然可能傷到選舉，但國民黨還是堅持愛台灣、愛台灣人民。

新北市長侯友宜說，面對台海情勢，更期待大家釋出善意、相互尊重，穩定和平，共同團結面對。

國民黨台北市長參選人蔣萬安則表示，不要刻意曲解民間協助台商台生的心意，台北市一直有雙城論壇，也是要維持兩岸間交流、對話，也呼籲夏立言在陸行程要公開透明、即時揭露，且應譴責中共 軍演無助兩岸和平，並重申捍衛中華民國主權的決心。

另外，針對美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）率領參眾議員團14日及15日訪台，中共解放軍15日宣布在台海周邊軍演，蔣辦樂見訪團促進台美對話、譴責中共軍演無助兩岸和平。

蔣辦表示，馬基擔任美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席，對於台美關係頗具影響力，樂見台美積極對話，促進在外交、國防、產業、氣候變遷的合作契機。

蔣辦指出，中共一而再、再而三對台軍演，已經嚴重破壞兩岸互信，而軍演影響到台灣周邊海、空航道，也會讓中共的國際形象受損。