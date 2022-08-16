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洽簽台美BTA 實質談判將展開 「預期年底有成果」

記者鄭媁／台北16日電

行政院經貿總談判代表鄧振中昨天表示，「台美21世紀貿易倡議」近日將展開實質談判，預期今年底會有「小範圍的成果」，希望到明年能把整個事情統統完成；原則上，目標是台美簽署「雙邊貿易協定」（BTA），「台美自由貿易協定」（FTA）則是終極目標。

台美6月宣布啟動21世紀貿易倡議，將就貿易便捷化、法規制定、農業、反貪汙、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業，以及非市場經濟等11項議題展開談判。

鄧振中昨接受「新聞放鞭炮」廣播專訪指出，這兩個月進度非常好，後面幾天會開始啟動談判，雙邊人員見面要談的議題很多，美方很有誠意，預期今年底會有小範圍的成果。

主持人周玉蔻問，談判過程中是否有中共滲透、干擾的感覺？鄧振中坦言，「他們會有這些小動作」，不過台方重點在於和所有重要貿易夥伴建立起好的關係，讓企業界能出口、投資，他們的干擾歸他們的干擾，「多數情況下，我們都是能應對、處理的。」

鄧振中說，過去台美談判，都是美方要求台灣開放這個、開放那個，這次談的是對等，將來簽訂的協定條文都是彼此要受拘束的，涵蓋範圍很多方面，態勢上可預期會和以前很不同。他強調，對等基礎談出來的，並非單邊由台灣承擔很多義務，這樣兩國關係才能更深入、走得更遠。

投資 勞工 中共

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