美中爭霸 前參謀總長：台莫當火引子 應採不對稱方式建軍

前參謀總長李喜明（圖）提出後備兵力目標，是從事「現代化的機動游擊作戰」。（本報資料照片）

前參謀總長李喜明上將2019年退伍，積極鼓吹他提出的整體防衛構想（ODC），強調面對中共 強大武力威脅，必須揚棄舊框架，徹底採不對稱方式建軍。李喜明近日發表新書「台灣的勝算：以小制大的不對稱戰略」，闡述理論架構與具體主張。

中共日前在台海周邊舉行大規模軍演，日方宣布東風飛彈飛越北台灣上空後，台方才被動證實，被批評粉飾太平。對此李喜明認為，彈道飛彈在大氣層外飛越，的確沒有直接威脅，但政府應該老實講清楚，讓民眾有真正健康的心態。他指出，大家常感嘆民眾對局勢缺乏危機意識，不正是因為政府報喜不報憂所造成？

面對華府與北京 兩大強權爭霸，李喜明坦言，台灣能夠著力者很少，唯一能做的是不要跳出來當火引子。一旦衝突爆發，不管結果如何，對台方都沒好處。台灣必須把「中國」與「中共」分清楚，不該去挑動反中仇中情緒，與所有中國人為敵。

李喜明說，當下台灣常出現的論調，一是認為中共太強，台方無法抵抗；另一批人認為對岸是紙老虎，不敢真正動武。過度示弱或過度挑釁，兩種心態同樣危險。他引述美國老羅斯福總統的話，「手裡握著棒子，說話輕聲細語」，才是應該採取之道。

ODC主張大幅削減戰艦、戰機、戰車，改採大量小型機動化載台，常被質疑不適用衝突爆發前的灰色地帶。此次解放軍機艦逼近，我方大舉派機艦阻攔監控，似乎更證明上述理論。對此李喜明承認，不對稱兵力此方面的效果，的確不如傳統大型載台，但這是有限資源下的無奈選擇，必須優先充實因應真正衝突的能力。他表示，諸如沱江級飛彈巡邏艦之類輕快兵力，也可執行多數相關任務，不一定非得大船對大船。

政府可能恢復一年期徵兵，李喜明認為，目前民氣可用，真正問題是部隊如何消化大量湧入的義務役人員。同樣道理也見於後備動員，例如國防部 先前曾宣稱一年有16萬人次的訓量，後來修正為1萬5000人，就是根本做不到。不過，他對現任部長邱國正有信心，認為以邱的強硬個性，敢和總統提出現實困難，而不會為了討長官歡心，就拍胸脯誇海口，承諾達不到的目標。