我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

油價跌緩通膨、法案捷報連連… CNN：拜登形象敗部復活

美中爭霸 前參謀總長：台莫當火引子 應採不對稱方式建軍

記者程嘉文／台北15日電
前參謀總長李喜明（圖）提出後備兵力目標，是從事「現代化的機動游擊作戰」。（本報資料照片）
前參謀總長李喜明（圖）提出後備兵力目標，是從事「現代化的機動游擊作戰」。（本報資料照片）

前參謀總長李喜明上將2019年退伍，積極鼓吹他提出的整體防衛構想（ODC），強調面對中共強大武力威脅，必須揚棄舊框架，徹底採不對稱方式建軍。李喜明近日發表新書「台灣的勝算：以小制大的不對稱戰略」，闡述理論架構與具體主張。

中共日前在台海周邊舉行大規模軍演，日方宣布東風飛彈飛越北台灣上空後，台方才被動證實，被批評粉飾太平。對此李喜明認為，彈道飛彈在大氣層外飛越，的確沒有直接威脅，但政府應該老實講清楚，讓民眾有真正健康的心態。他指出，大家常感嘆民眾對局勢缺乏危機意識，不正是因為政府報喜不報憂所造成？

面對華府與北京兩大強權爭霸，李喜明坦言，台灣能夠著力者很少，唯一能做的是不要跳出來當火引子。一旦衝突爆發，不管結果如何，對台方都沒好處。台灣必須把「中國」與「中共」分清楚，不該去挑動反中仇中情緒，與所有中國人為敵。

李喜明說，當下台灣常出現的論調，一是認為中共太強，台方無法抵抗；另一批人認為對岸是紙老虎，不敢真正動武。過度示弱或過度挑釁，兩種心態同樣危險。他引述美國老羅斯福總統的話，「手裡握著棒子，說話輕聲細語」，才是應該採取之道。

ODC主張大幅削減戰艦、戰機、戰車，改採大量小型機動化載台，常被質疑不適用衝突爆發前的灰色地帶。此次解放軍機艦逼近，我方大舉派機艦阻攔監控，似乎更證明上述理論。對此李喜明承認，不對稱兵力此方面的效果，的確不如傳統大型載台，但這是有限資源下的無奈選擇，必須優先充實因應真正衝突的能力。他表示，諸如沱江級飛彈巡邏艦之類輕快兵力，也可執行多數相關任務，不一定非得大船對大船。

政府可能恢復一年期徵兵，李喜明認為，目前民氣可用，真正問題是部隊如何消化大量湧入的義務役人員。同樣道理也見於後備動員，例如國防部先前曾宣稱一年有16萬人次的訓量，後來修正為1萬5000人，就是根本做不到。不過，他對現任部長邱國正有信心，認為以邱的強硬個性，敢和總統提出現實困難，而不會為了討長官歡心，就拍胸脯誇海口，承諾達不到的目標。

後備兵力方面，李喜明提出國土防衛部隊的主張，目標是從事「現代化的機動游擊作戰」。國土防衛部隊應以自願化方式編組，利用特戰部隊退役軍士官為幹部，定期接受訓練，操作反裝甲飛彈／火箭、肩射防空飛彈等，符合不對稱的高機動化輕型武器。有心參與保衛國家的民眾，不一定非要擔任長期服役的職業軍人。

前參謀總長李喜明提出後備兵力目標，是從事「現代化的機動游擊作戰」。圖為7月漢光演...
前參謀總長李喜明提出後備兵力目標，是從事「現代化的機動游擊作戰」。圖為7月漢光演習後備軍人挖設地下戰壕。（本報資料照片）

中共 北京 國防部

上一則

台灣邊境檢疫再鬆綁 9月1日起4天自主防疫改「1人1室」

下一則

綠委逼辭陳明通：一定要黨叫你下台嗎？

延伸閱讀

前參謀總長李喜明：陸導彈越台上空 人民應知道

前參謀總長李喜明：陸導彈越台上空 人民應知道
普亭攻烏南踢鐵板「急增兵」 烏軍靠地形拖住俄軍

普亭攻烏南踢鐵板「急增兵」 烏軍靠地形拖住俄軍
解放軍演習 戳破美方為台打造不對稱作戰建軍計畫？

解放軍演習 戳破美方為台打造不對稱作戰建軍計畫？
4日對台參演部隊有哪些？解放軍報：英雄部隊精銳盡出

4日對台參演部隊有哪些？解放軍報：英雄部隊精銳盡出

熱門新聞

中芯國際前獨立董事蔣尚義。（本報系資料庫）

蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一

2022-08-11 10:15
國民黨副主席夏立言。圖／本報系資料照

解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光

2022-08-09 09:45
林智堅論文遭指控涉抄襲，台大學術倫理審定會9日出面說明。（記者翁唯真／攝影）

林智堅論文抄襲情節嚴重 台大核定撤銷碩士學位

2022-08-08 23:15
美國眾院議長裴洛西訪台引發國際關注，中國解放軍也隨即宣布在台灣周邊進行演習導致局勢升級，美國CNN記者埃西格從日本被調往台灣支援，卻意外見到台灣人「一點也不驚慌」。（路透）

中國軍演台灣人無感？CNN記者超訝異：街照逛、飯照吃

2022-08-07 21:37
台灣大學研發處網頁被駭。圖／讀者提供

台大2官網遭駭「世界上只有一個中國」 校方回應

2022-08-07 14:15
台灣外交部常務次長俞大㵢（右）在桃園機場迎接參院外委會亞太小組主席馬基。（台外交部提供）

5參眾議員14日至15日訪台 將見蔡英文、拜會立法院

2022-08-14 08:21

超人氣

更多 >
國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群

國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群
再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​

再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​
上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

股神巴菲特：未正確儲蓄是一般人理財「最大錯誤」

股神巴菲特：未正確儲蓄是一般人理財「最大錯誤」
活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網