新聞眼／一艘潛艦與百艘散布突擊艇 何者威脅大？

李喜明出身潛艦部隊，1996年台海危機期間，曾指揮滿載魚雷的海虎號潛艦，潛藏在東部深海待命。不過26年後他認為，IDS（自製潛艦）計畫的開銷與風險都太高，和大型水面艦、戰鬥機、重型主力戰車一樣，都不該是投資 重點。台灣應將資源優先用於相對廉價，可以大量部署與機動掩蔽，敵人無法一擊全部摧毀的品項，諸如防空飛彈與反裝甲武器，乃至智慧型水雷等。

他強調，如今台灣標榜「制空」、「制海」不切實際。當下客觀現實是，國軍已不可能達到對海空域的「控制」，但可追求「拒止」（denial），藉著大量高存活性的防禦武器，使得解放軍 不敢輕易進入海空域活動。

李喜明表示，上次台海危機時，解放軍費約為台方兩倍，如今却達22倍，即使蔡政府增加國防開銷，還是遠遠不及，不可能期待在「對稱」兵力上強過解放軍。先進武器昂貴，因此數目有限，在敵方優勢火力打擊下很難殘存，所以規模必須縮減。至於空降、兩棲登陸等能量，台灣防衛戰根本用不到，應該直接取消。

他舉例，潛艦威力大，但IDS第一艘就要近500億台幣。對敵人來說，一艘潛艦或100艘埋伏在全台漁港中的微型飛彈突擊艇，哪一個威脅更大？