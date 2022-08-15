我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

油價跌緩通膨、法案捷報連連… CNN：拜登形象敗部復活

新聞眼／一艘潛艦與百艘散布突擊艇 何者威脅大？

記者程嘉文

李喜明出身潛艦部隊，1996年台海危機期間，曾指揮滿載魚雷的海虎號潛艦，潛藏在東部深海待命。不過26年後他認為，IDS（自製潛艦）計畫的開銷與風險都太高，和大型水面艦、戰鬥機、重型主力戰車一樣，都不該是投資重點。台灣應將資源優先用於相對廉價，可以大量部署與機動掩蔽，敵人無法一擊全部摧毀的品項，諸如防空飛彈與反裝甲武器，乃至智慧型水雷等。

他強調，如今台灣標榜「制空」、「制海」不切實際。當下客觀現實是，國軍已不可能達到對海空域的「控制」，但可追求「拒止」（denial），藉著大量高存活性的防禦武器，使得解放軍不敢輕易進入海空域活動。

李喜明表示，上次台海危機時，解放軍費約為台方兩倍，如今却達22倍，即使蔡政府增加國防開銷，還是遠遠不及，不可能期待在「對稱」兵力上強過解放軍。先進武器昂貴，因此數目有限，在敵方優勢火力打擊下很難殘存，所以規模必須縮減。至於空降、兩棲登陸等能量，台灣防衛戰根本用不到，應該直接取消。

他舉例，潛艦威力大，但IDS第一艘就要近500億台幣。對敵人來說，一艘潛艦或100艘埋伏在全台漁港中的微型飛彈突擊艇，哪一個威脅更大？

解放軍 投資

上一則

政府解決缺蛋無能 民間自力產銷透明、調節供需

下一則

台疫情增近1.6萬例 指揮中心：疫情已到谷底將回升

延伸閱讀

中共頻繁對台軍演 一次看懂解放軍51個航空兵旅與機型

中共頻繁對台軍演 一次看懂解放軍51個航空兵旅與機型
再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​

再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​
新聞眼／綠換堅能否止血 攸關陳明通去留

新聞眼／綠換堅能否止血 攸關陳明通去留
兩岸傳真╱中國想融合發展 給台灣民眾不說話的自由吧

兩岸傳真╱中國想融合發展 給台灣民眾不說話的自由吧

熱門新聞

中芯國際前獨立董事蔣尚義。（本報系資料庫）

蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一

2022-08-11 10:15
國民黨副主席夏立言。圖／本報系資料照

解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光

2022-08-09 09:45
林智堅論文遭指控涉抄襲，台大學術倫理審定會9日出面說明。（記者翁唯真／攝影）

林智堅論文抄襲情節嚴重 台大核定撤銷碩士學位

2022-08-08 23:15
美國眾院議長裴洛西訪台引發國際關注，中國解放軍也隨即宣布在台灣周邊進行演習導致局勢升級，美國CNN記者埃西格從日本被調往台灣支援，卻意外見到台灣人「一點也不驚慌」。（路透）

中國軍演台灣人無感？CNN記者超訝異：街照逛、飯照吃

2022-08-07 21:37
台灣大學研發處網頁被駭。圖／讀者提供

台大2官網遭駭「世界上只有一個中國」 校方回應

2022-08-07 14:15
台灣外交部常務次長俞大㵢（右）在桃園機場迎接參院外委會亞太小組主席馬基。（台外交部提供）

5參眾議員14日至15日訪台 將見蔡英文、拜會立法院

2022-08-14 08:21

超人氣

更多 >
國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群

國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群
再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​

再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​
上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

股神巴菲特：未正確儲蓄是一般人理財「最大錯誤」

股神巴菲特：未正確儲蓄是一般人理財「最大錯誤」
鄰居呻吟聲傳遍整條街 他看準時機歡呼 網友說「幹得好」

鄰居呻吟聲傳遍整條街 他看準時機歡呼 網友說「幹得好」