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5參眾議員14日至15日訪台 將見蔡英文、拜會立法院

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5參眾議員14日至15日訪台 將見蔡英文、拜會立法院

記者鄭媁／即時報導
台灣外交部常務次長俞大㵢（右）在桃園機場迎接參院外委會亞太小組主席馬基。（台外交部提供）
台灣外交部常務次長俞大㵢（右）在桃園機場迎接參院外委會亞太小組主席馬基。（台外交部提供）

參院外交委員會亞太小組主席馬基率團，於14日至15日訪問台灣。台外交部14日表示，對馬基主席率領兩院跨黨派國會議員訪台表達誠摯歡迎。其他訪團成員包括聯邦眾議員加勒曼帝、魯文索、貝耶及羅德薇，全團共5位國會議員。

台外交部北美司司長徐佑典（右）在松指部歡迎眾議員加勒曼帝（John Garame...
台外交部北美司司長徐佑典（右）在松指部歡迎眾議員加勒曼帝（John Garamendi）。（台外交部提供）

台外交部常務次長俞大㵢14日下午代表台灣政府前往迎接馬基。訪團在台期間將晉見台總統蔡英文，接受外交部長吳釗燮款宴，並拜會立法院外交及國防委員會，雙方將就台美安全與經貿關係等議題廣泛交換意見。

台外交部指出，馬基於1979年擔任聯邦眾議員時，曾投票支持「台灣關係法」，為目前國會少數曾參與「台灣關係法」立法且仍在任的議員。

馬基當選參議員後即加入「參議院台灣連線」，自從擔任參院外交委員會「亞太小組」主席以來積極推動友台議案，包括於本屆國會提出「台灣安心法案」（Taiwan ASSURE Act），推動國民兵與台灣建立夥伴計畫，以及授權撥款支應「全球合作暨訓練架構」（GCTF）等；並於本屆國會提出「台灣學人法案」（Taiwan Fellowship Act），推動建立美國政府官員赴台學習中文及於台灣政府部門實習的學人計畫。

台外交部表示，本團組成橫跨參、眾兩院兩黨，成員來自「外交」、「軍事」、「歲計」等重要委員會。在中國持續升高區域緊張情勢之際，國會再度籌組重量級訪團訪台，展現無懼中國威脅恫嚇的友台情誼，並彰顯美國對台灣的強力支持。

參議院 眾議員 台灣關係法

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