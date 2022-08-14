大屋頂下／白皮書的燈下黑(上) 從海基會第八方案再出發

習近平 曾與馬英九將兩岸關係推至馬習會的巔峰。但總結習十年的兩岸操作卻是一個大失敗：一、九二共識推車撞壁。二、一國兩制踢到鐵板。

8月10日，中共 發布《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，仍以「一國兩制」與「九二共識」為主軸。但若不能省思「一國兩制」與「九二共識」何以失敗，白皮書所指出的道路其實仍是覆車之轍。

7月間，中共涉台部門的兩大動作，或許可視為中共其實也在進行相關省思：一、汪洋在「九二共識三十周年」的談話，顯現出兩岸論述層面的調整。二、國台辦的《「九二共識」系列微講座》八集，則是兩岸操作層面的調整。

國台辦的《微講座》透露了在九二共識操作層次的調整，重點在強調海基會的「第八方案」。

馬曉光在《微講座》中說（以下本段皆原文）：海基、海協會在一九九二年十月底於香港進行工作性會談，海協會提出五種堅持一個中國的表述方案，海基會也拿出八種方案。其中第八種，也就是口頭表述方案，提出「在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同，並建議以口頭聲明方式各自表述」。

本文註：第八方案即原汁原味的「一個中國／各自表述」。

接著，馬曉光說出了重中之重，他說（以下為原文節要）：海協會正式致函海基會…在海協會這封函件當中，也以附件方式將海基會在香港提出的第八種表述方式附在函後，作為雙方彼此接受的共識內容…至此雙方都認為經過協商達成共識，也就是後來的「九二共識」。

本文註：上文重點在，海協會以覆函附件確認第八方案（一中各表）為「雙方彼此接受的共識內容」。

國台辦《微講座》的這個大動作，呈現了中共當局在九二共識操作層次的大轉彎、大迴旋。

中共對九二共識的操作，大約經歷了三個階段：一、2005年連胡會後，中共標榜「求同存異的九二共識」，當年的國台辦主任王毅說「求同存異是九二共識的真諦」，當時中共更有「一個中國符合雙方各自相關規定」的說法（憲法說）。當年中共說的「求同存異」，其實就是台灣說的「一中各表」，二者幾乎可視為同義辭。至習近平上任，雙方仍存此種「共識」，馬習會即可視為「求同存異／一中各表」的高度體現。

二、2016年蔡英文就任總統，中共開始施壓，一方面將「一中各表」定為禁忌語，另一方面改稱「體現一中原則 的九二共識」，淡出了「求同存異」，遑論「第八方案／一中各表」。

三、2019年元月2日，習近平談話，首次提出「共謀統一的九二共識」，並高舉「和平統一／一國兩制」。數小時內，民進黨就將「九二共識」與「一國兩制」掛鉤。於是，九二共識推車撞壁，一國兩制在台灣更形同過街老鼠，呈現習近平十年兩岸政策的大失敗。

以「第八方案」言，九二共識有三大元素：共謀統一、一中原則、一中各表。三者相生亦相制。中共欲僅強調「共謀統一／一中原則」，卻壓制「一中各表」，是造成九二共識推車撞壁的原因。現在國台辦若回到「第八方案／三大元素」，就是想要回到「求同存異」，也就是回到完整無缺的九二共識。亡羊補牢。

因此，汪洋如今宣示：九二共識就是「求一個中國的大同，存兩岸分歧之小異」。

汪洋回到了「求同存異」，沒什麼比這更清楚了。這當然是中共兩岸論述層面的大轉彎、大迴旋。

其實，在習近平「元二談話」說出「共謀統一的九二共識」被民進黨與「一國兩制」掛鉤後，中共立即發現失算，並迅速發動搶救九二共識。14天後，元月16日，國台辦記者會就原原本本地複述了海基會「對於一個中國的涵義，認知各有不同」等語，嘗試回到「求同存異」，但尚未提「第八方案」。至2020年9月，國台辦又鄭重發表《九二共識答問七篇》，首次完整複述「海基會第八方案」，並稱「九二共識體現了雙方求同存異的智慧」。到了這次《微講座》，更揭底說出「以第八方案附件作為雙方彼此接受的共識內容」。

九二共識雖已推車撞壁，中共卻更不能丟棄九二共識。

因為，中共如果只是要主張「一個中國／反對台獨」而已，其實根本不一定要用到「九二共識」這個載體。但是，只有九二共識具有「求同存異／一中各表」的機轉。如今，國民黨因不能維持「一中各表」而想丟掉九二共識；民進黨則一向指出九二共識沒有一中各表，沒有中華民國生存的空間，因此否定九二共識。於是，若九二共識沒有「求同存異／一中各表」，不但國民黨及民進黨的兩岸政策沒有出口，中共自己的兩岸操作也不會有出路。

近兩年來，中共已悄悄地將「體現一中原則的九二共識」轉向「堅持一中原則和九二共識」，並見諸此次白皮書。中間加了一個「和」字，一分為二，作出區隔。主要的原因，就在「九二共識」比「一中原則」多了「求同存異／一中各表」的出口與出路。

汪洋談話後，中國社科院台研所所長楊明杰又撰文指出，兩岸在九二共識對如何表述一中原則雖存一定的分歧，但分歧沒有阻擋共識的達成。

準此，中共不放棄九二共識，是正確的，如今回到「求同存異」也是正確的。尤其，公開接納「海基會第八方案」，視之為「雙方彼此接受的共識內容」，更是正確的。因為，第八方案就是中共的「求同存異」，也就是台灣的「一中各表」。

但是，此次白皮書仍然刻板如故，見不到這類比較生動的操作。這正是白皮書的燈下黑。

其實，不是要堅持「九二共識」這只洗澡盆，而是不能扼殺「求同存異／一中各表」這個具有未來性的盆中嬰兒。此嬰若死，兩岸形同絕後。

搶救九二共識。沒有求同存異就沒有九二共識，沒有一中各表就沒有九二共識，沒有中華民國就沒有九二共識，這是基本理路。

盱衡世局，兩岸關係日趨緊迫。此際應當是中共最希望能維持中華民國的時候，也正是台灣爭取中華民國地位的最佳時機。

確認海基會第八方案為「共識內容」，是搶救九二共識的正確路徑。當然，這條路仍待披荊斬棘，卻是兩岸再出發的正確起點，何況發想出自國台辦。