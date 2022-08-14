挺夏立言訪陸維持交流管道 朱立倫：難道要戰爭

新竹縣長楊文科（左）致贈客家獅文創品予國民黨主席朱立倫（右）等來賓。（記者王淑君／攝影）

國民黨 副主席夏立言 率團赴中國大陸進行訪問行程，因時機點敏感惹議，黨主席朱立倫昨天說，這個時機點率團出訪，確實對國民黨年底選舉有影響，但是對台灣是有利的，因此要堅持做對的事。行政院長蘇貞昌則批評此舉形同「夜奔敵營」。

朱立倫昨天出席新竹縣義民祭開幕式受訪表示，取消出訪、不去很簡單，但是出訪對我們所有在大陸工作生活的台生、台商、台胞有利，我們要怎麼做選擇？去了雖挨罵，但是對台灣有利、對人民有利。

朱立倫更提到，若大陸再繼續軍演，再繼續這樣衝突，誰保證不會演變成戰爭，朱反問「難道我們要戰爭嗎？」朱擔憂如果再這樣下去，如果經濟報復持續上演，ECFA（兩岸經濟合作架構協議）一旦停掉，台灣一年至少要損失200億台幣（約6.68億美元），所以我們認為少數的交流管道不要中斷。

朱立倫表示，只要對台灣好、對台灣人民好，要用勇氣來面對 ，事件也許傷及他個人沒問題，朱最後強調「國民黨愛台灣，我們堅持做對的事」。

對此，蔡英文 總統昨說，「在中國欺負台灣的時候，國內政黨還派人去中國，這是讓台灣人非常失望的事」。

蘇貞昌批評，中國大陸用軍機、軍艦、發射飛彈、假訊息，一再地騷擾台灣，破壞區域和平，全世界都予以譴責，且對台灣大力相挺的此時此刻，國民黨竟然組團夜奔敵營，混淆全世界觀感，對力挺台灣的國家何以交代？蘇貞昌奉勸國民黨懸崖勒馬，對於惡鄰、外敵入侵，應該舉國一致團結對抗。