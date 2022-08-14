夏立言辭台中市府2職務 盧秀燕慰留不成

台中市長盧秀燕（圖中）慰留夏立言，被民進黨台中市長參選人蔡其昌酸「企圖兩面討好」。（記者陳秋雲／攝影）

國民黨 副主席夏立言 率團訪問中國大陸，時機敏感引發爭議。由於夏立言也是台中市政顧問、國際事務委員會委員，連日來市府也遭綠營群起圍攻，夏立言前晚向市府請辭，台中市長盧秀燕慰留不成，她說夏立言對市府協助很多，對方堅決請辭，因此予以尊重。

夏立言赴陸，碰上台中市議會三天民政業務質詢，民進黨 團砲聲隆隆，指夏立言緊接軍演後訪陸，是對不起國人，要求市府立即解聘夏立言在市府的義務職。另有議員指夏立言是盧秀燕的「密使」，對大陸傳遞什麼訊息，盧也應交代清楚。

盧秀燕腿傷動刀剛出院，回市府第二天，媒體追問此事，她說，夏立言訪中「時機不宜，徒增困擾」。對於綠營要求市府立刻解聘夏立言，中市府前天發聲明表示，夏立言此次訪中與台中市府無關，發言或行為市府也無權干涉，國際事務委員會為無給職，本屆任期至今年12月31日，屆滿自動卸任。

不過，13日傳出夏立言已請辭市府兩項義務職，盧秀燕說，夏立言前晚打電話給副市長令狐榮達，向他表達這段時間因為中國大陸之行，造成中市府困擾，覺得非常不好意思，並說在台中市府的義務職，包括國際事務委員、市政顧問都要辭去。

盧秀燕說，令狐榮達轉告夏立言的訊息，但因夏立言的外交專業背景對中市府協助很多，希望夏立言能把剩下的時間做完，但夏立言非常堅決請辭，「我只好尊重」，也再次謝謝夏立言過去幾年的協助。

台中市長盧秀燕慰留夏立言，被民進黨台中市長參選人蔡其昌（圖右）酸「企圖兩面討好」。（記者陳秋雲／攝影）

針對盧秀燕一度慰留夏立言，民進黨台中市長參選人蔡其昌表示，這讓人看不懂盧秀燕對夏立言訪中，究竟是贊成或是反對，還酸盧秀燕說詞反覆，企圖兩面討好，應向市民說清楚。

盧秀燕說，每位市府聘任義務職委員對台中市都有貢獻，慰留是感謝，也是人情義理。國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，夏立言政務官歷練完整，國際及兩岸事務上相當專業，因為赴中而請辭，無法提供台中市府專業諮詢，有些可惜，其實這件事情可以再考慮。