冷眼集／藍訪陸時機敏感 兩岸事務未必得分選戰先失分

國民黨副主席夏立言訪陸時機敏感，引發爭議。（本報資料照片）

國民黨 副主席夏立言 在台海危機之際，率團訪問中國大陸，敏感時機引發爭議，又因衝擊年底選情，藍營也跳腳。夏立言12日晚請辭台中市政顧問，台中市長盧秀燕稱「時機不宜，徒增困擾」，此行雖在兩岸事務不一定能得分，卻保證在年底選戰失分。

美、中兩國在拜習通話前後，設下兩大國不會開戰的「安全柵欄」，台灣在一面倒押注美國、而斷絕對岸聯繫的情況，談判桌上已沒有第三個位置，若美國有朝一日需要台灣讓步利益，可能和這次軍演飛彈飛越上空、北京 無視台海中線一樣，被動默默承受。

蔡政府執政下的兩岸局勢動盪，讓國民黨主席朱立倫看到一絲契機，朱立倫定調「不去很簡單，去了挨罵但對台灣好」。兩岸爆發戰爭或經濟對耗都是台灣不能承受之重，國民黨是台灣唯一和對岸有有效交流、對話經驗的政黨，如能成為緩衝管道，就是大功一件。

國民黨要緊抓台商支持，但朱立倫一面在香港反威權、友日議題上發聲，要往中間路線靠，一面又要穩住過去提供藍營重要力量的台商，在中國大陸層層限制下，派副主席赴陸海峽或許是不得不然。

近兩次總統大選，國民黨都因進退失據、掌握不住民意流失選票。年底關鍵選戰，夏立言在軍演過後赴陸，讓藍營青年議員跳腳，要「敗家老頭放過國民黨」，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕都不贊同此時派人，不僅稀釋打得正熱的論文案，又衝擊年底選情。

從朱立倫訪美稱「國民黨是親美的，不是親中的」、「九二共識是沒有共識的共識」，日本前首相安倍晉三遇刺身亡，國民黨中央跟進蔡英文總統下半旗，到黨內欲重新評價前總統李登輝等事件接二連三。國民黨屢次自曝黨內溝通機制、拿捏時機判斷失據又缺乏清理戰場的能力，這趟訪陸之行，國民黨得分了嗎？