裴洛西訪台兒子隨行 美台官方低調避談

美國眾議院議長裴洛西帶兒子小保羅（左一）低調到台灣訪問，美國媒體福斯新聞質疑小保羅陪母親出訪的目的。(翻攝自總統府網站)

美國聯邦眾議院議長裴洛西 （Nancy Pelosi）日前訪台，不過福斯新聞網（Fox News）日前報導揭露，裴洛西的兒子小保羅也陪同，但美方和台灣政府都刻意低調，官方代表團名單上都沒有小保羅，且小保羅並非官員或顧問、而是受雇於兩家鋰礦公司，背後是否隱藏政治以外的個人或商業利益，國民黨立委呼籲蔡政府應說清楚。

福斯新聞網政治評論節目主持人沃特斯報導並質疑，小保羅不是官員、也不是裴洛西的顧問，是以何身分乘坐裴洛西專機並出訪亞洲各國？且福斯新聞網也放上總統府介紹訪團來賓片段，強調台灣官方未露出小保羅訪台訊息，但小保羅還是被台灣攝影師拍到和訪團一起行動。

沃特斯更進一步指出，小保羅受雇於兩家鋰礦公司，從這些公司領取酬勞，台灣是亞洲鋰電池生產領導者，小保羅也在新加坡 投資了許多能源項目，而台灣和新加坡，都是裴洛西亞洲行的訪問地點。

沃特斯也諷刺表示，在裴洛西的議長官網上，找不到任何小保羅隨團出訪的訊息，但小保羅卻在台灣接受台灣總統有如皇室般的待遇。

根據外交部新聞稿，裴洛西此次率團搭乘美國專機訪台，團員包括眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）、退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）、歲計委員會副主席戴碧妮（Suzan DelBene）、政府監督及改革委員會經濟及消費者政策小組主席克利胥納莫提（Raja Krishnamoorthi）以及聯邦眾議員 金安迪（Andy Kim）等。

至於台方是否有協助隱瞞小保羅身分，外交部則回應表示，裴洛西的訪問團是美國政府公費支應，訪團名單及在台行程均由美國在台協會（AIT）提供與洽排。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗認為，裴洛西訪立院時並未帶她兒子，裴洛西訪台是對台灣民主的肯定，也希望可以帶來亞太地區的和平與穩定；但是否涉及商業利益，蔡政府恐要說清楚。

藍委陳以信指出，過去美國參議員、眾議員訪台，有家人陪同也不是沒有前例，至於裴洛西訪台有談及半導體與和台積電見面，詳細談話內容政府也應對外說明。