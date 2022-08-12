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台大論文抄襲 林智堅退選成定局 民進黨擬徵召鄭運鵬

陸對台白皮書更緊縮 台朝野同聲反對

台灣新聞組／台北12日電

中共日前發布「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書，不再承諾「台灣統一後可保留軍隊」或「不派軍隊也不派行政人員駐台」等。港媒分析，北京對台的一國兩制內涵已有變化；「美國之音」指出，新白皮書顯示中共一旦統一台灣，將給予台灣更少的自治權；台駐美代表蕭美琴表示，北京透過恫嚇與威脅以逼迫台灣接受中國的政治條件，但台灣不會犧牲得來不易的民主。

香港媒體分析，中共的第三份對台白皮書，未承諾「台灣統一後可保留軍隊」或「不派軍隊也不派行政人員駐台」，但這部分在前兩份對台白皮書都有相關表態。對台新白皮書還加了緊箍咒，重申台灣可以作為特別行政區實行高度自治，但首次加上前提「確保國家主權、安全、發展利益」，「一國」是實行「兩制」的前提和基礎，「兩制」從屬於「一國」，應是吸取香港經驗。

蕭美琴日前接受美國MSNBC訪問時指出，台灣無意與中國軍備競賽，最終目標是嚇阻，因此努力透過不對稱防禦戰略以強化自身能力，阻止中國以武力實現其政治目的；台灣也強化公眾對這類威嚇的免疫力，不僅包括軍事威脅，還包括經濟脅迫、網路攻擊、社會中的政治影響力運動，台灣必須多元化因應。

外交部發言人歐江安表示，白皮書違背兩岸互不隸屬的客觀事實、違反國際法侵犯台灣主權，是粗糙拙劣的政治操作，台方表達嚴正抗議與嚴厲譴責。國民黨立法院黨團總召曾銘宗發布三點聲明，強調捍衛中華民國主權、捍衛自由民主制度、強力反對一國兩制。

立陶宛官員訪台 陸喊回擊

另外，針對立陶宛官員訪台，大陸外交部發言人汪文斌昨表示，「立方有關人員挑戰一個中國原則，損害中國主權和領土完整的惡劣挑釁，中方將堅決回擊」。汪文斌也說，中方對立陶宛反華勢力蓄意侵犯中國主權，粗暴干涉中國內政的行徑表示強烈譴責。

立陶宛 中共 北京

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