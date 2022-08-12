防資安受攻擊 公共電子看板禁陸製品

台鐵新左營車站螢幕牆日前被駭客入侵，竟出現「老巫婆竄訪台灣」等字樣。(取材自臉書)

兩岸關係緊張，政府網站頻遭攻擊。台鐵 新左營站出租給商場的廣告看板日前遭駭，因使用陸製軟體，行政院發現「陸製品禁令」漏洞，上周拍板進一步擴大禁令。政務委員唐鳳昨天說明原則，「多數人看得到、聽得到的設備，只要是在公共場域，皆不可使用陸製資通產品」，近日將公布新規範。

行政院2020年曾公布各機關使用資通訊產品原則，各機關及「委外廠商及外包廠商」，若使用陸製資通訊產品，必須在去年底前汰換，若合約未到期、無需報廢，則先停用。

不過，美國眾議院議長裴洛西 日前訪台，台鐵新左營站廣告看板遭駭，出現對裴洛西謾罵字眼，經查發現承包商使用陸製軟體。但因該面板是台鐵資產開發中心租給商場的廣告播放電視牆，屬於「租賃」範圍，不在原禁令範疇內。

行政院副院長沈榮津日前召開資安長會議，強調未來將以「場域」為概念，公共機關場域內，皆須納入禁用範圍。會後，各機關全面盤點場域內部、出租等資通訊產品，「以最廣義角度看待」；但如何定義、範圍多大，各部會及縣市政府議論紛紛。

唐鳳昨天出席行政院會後記者會表示，目前正著手修訂各機關對危害國家資通訊安全的限制使用原則。她解釋，原則上，「多數人看到、聽到的設備，只要是在公共場域中，都不能使用陸製資通產品」。