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黑白集／白皮書陳述和平統一 卻像最後寧靜

黑白集

當圍島的砲襲聲還未遠颺，北京突然發表了史上第三份「對台政策白皮書」。白皮書鄧規習隨，仍重申「和平統一、一國兩制」方針，雖是老詞，但至少仍有和平的基調，只是這回出場更重時機，趁砲艦還在海峽迴繞時亮相，反照戰爭與和平的逆差。

每份白皮書都有它的時代意義和癥結。第一份白皮書發布，兩岸剛畫破隔絕的鐵幕，辜、汪兩老已見過面，這時得談一下「台灣問題」的根源，說你是待解的問題，而你是我的一部分。第二份白皮書是「兩國論」混亂後的亡羊補牢，從頭到尾都在申述「一個中國」，除數落李登輝，也告誡可能上台的台獨政府。

到了第三份白皮書，北京有了超乎以往的底氣。不但有威風凛凛的圍台軍演為它開道，更可傲的是美國航母不是「駛向」，而是「駛離」台灣，避開「東風」的威脅。北京可不曾忘懷，它被兩艘航母壓制的屈辱。

這獨屬習近平的第三份白皮書，少了悲憤，多了自豪。它驕恣地談起大陸GDP已是台灣的22倍，還勾勒新時代的統一盛景；但一提「兩制」，總讓人興味索然。

這份白皮書其實發布在最凶險的時分。鎖島行動反映統獨已到對決前夕，白皮書雖還陳述著「和平統一」，卻像是最後的寧靜。問題在於，網路時代的政客只懂個人表演，沒有人肯再為和平奔走呼救，戰爭早綁在火線上，一觸即發。

北京 習近平

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