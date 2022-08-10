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華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

民調：53%民眾願為台灣而戰 逾半認美日不會協防

記者鄭媁／台北10日電
啟思民本基金會董事長江啟臣。（取材自啟思民本基金會直播畫面）
啟思民本基金會董事長江啟臣。（取材自啟思民本基金會直播畫面）

美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後，掀起台海局勢緊張。啟思民本基金會昨天公布相關民調，結果顯示，中國大陸若對台灣採取軍事行動，有53%民眾願意為保衛中華民國而戰；並有56.2%民眾認為，若解放軍攻台，美國不會出兵協防台灣；53.9%民眾也認為，日本不會出兵協防台灣。

民調顯示，對於蔡英文總統的兩岸政策，滿意民眾占37.2%，不滿意者占59.3%；滿意蔡總統的國防政策有36.4%，不滿意達60.9%。被問到如果解放軍攻打台灣，國家有沒有足夠能力靠自己保衛台灣？有的民眾占26.6%，沒有的則占65.7%。

民調指出，如果解放軍攻打台灣，認為美國會出兵協防台灣的有32.4%、認為不會出兵的為56.2%。而認為日本會出兵協防台灣的有34.8%，不會出兵的為53.9%。另外，有61%民眾認為兩岸經貿與交流，可以降低緊張關係，而有29.2%民眾認為會讓台灣更依賴大陸。

民調顯示，如果大陸對台灣採取軍事行動，有53.1%民眾願意為保衛中華民國而戰，不願意的民眾占38.6%。有55.9%民眾認為，應同時採取軍事嚇阻力量及政治外交手段，避免兩岸發生戰爭。被問到中共若在近期攻打台灣，蔡英文政府在軍事與非軍事層面上，認為準備充分的民眾有26.3%，準備不充分的達68.8%。

此外，針對是否認為義務役有需要延長役期，認為維持四個月就好占12.9%，延長至八個月為5%，延長至10個月有4.6%，延長至一年為65.5%。針對美國眾議院長裴洛西訪台，對台灣利大於弊者占27.4%，弊大於利占45.1%，利弊各半則為22.9%。

民調結果也顯示，解放軍軍事演習試射導彈飛越台灣上空，77%民眾認為政府應該同步通知民眾（透過發送簡訊、防空警報等方式），不應該的則有11.8%，不知道、沒意見者占11.2%。目前的兩岸關係，65.3%民眾偏向維持現狀，傾向統一者占7.7%、傾向獨立者占23.1%。

啟思民本基金會發布民調，調查對象為全台18歲以上的網路人口，調查時間為8月5日至8月7日，有效樣本1021份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.07%內。

民調 解放軍 中華民國

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