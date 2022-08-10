軍演敏感時刻 國民黨副主席夏立言訪陸 藍強調不談政治

夏立言（左）於2015年以陸委會主委身分到廣州，與時任國台辦主任張志軍（右）舉行「夏張二會」。（本報資料照片）

解放軍對台軍演還沒結束，在此敏感時刻，陸委會前主委、現任國民黨 副主席夏立言 今將率團訪問中國大陸，引發關注。國民黨表示，夏立言是以民間身分出訪，關心國人同胞在陸狀況，不會見所謂高官或談及任何政治問題。陸委會認為時機敏感勸阻，但夏立言仍按照原訂行程赴陸。

陸委會昨晚表示，夏立言從陸委會主委退離職後，已逾赴陸應經審查許可管制期限；但北京 當局連日攻台式軍演，此時絕非台政黨人士赴陸交流妥當時機。

國民黨證實夏立言今率團赴陸，原預計在夏上機後再公布，沒想到行程提早曝光，但不影響赴陸決定。

夏立言上午將搭機抵達廈門，先進行「7＋3」隔離，21日拜訪廈門台商協會，接著到珠三角、長三角等地拜訪當地台商會長，26日回廈門搭機返台。

廈門台商會長吳家瑩表示，同行還有國民黨主席朱立倫小舅子、前立委高思博，「兩岸關係低迷了這麼久，總是要破冰，且夏立言每次都有透過視訊參加海峽論壇，這次他們主要來關心我們台商發展狀況」。

夏立言曾於2015年，以陸委會主委身分到廣州，與時任國台辦主任張志軍舉行「夏張二會」，半個月後「馬習會」消息震撼各界，而這場歷史性會晤能成局，正源自夏張會一場珠江夜遊的談話。

國民黨昨表示，一定捍衛台灣民眾的安全與福祉、維護兩岸及區域和平，這次訪陸行程早已規畫、台方主動安排，最重要是關心所有台灣在大陸工作、求學和生活的同胞，瞭解他們的需求和問題，同時傳達台灣農漁民、中小企業目前所遭遇的困難和心聲。

國民黨強調，所到地區集中在福建、廣東及長三角地區，絕無「訪問北京」、「會見大官」之情事。

雖國民黨強調夏赴陸不會「會見大官」，但根據往例，許多行程都是「登陸」後才安排，是否臨時變更，也受關注。據悉，陸方仍在研議安排夏立言一行，與國台辦主任劉結一、海協會長張志軍會面可能性。

陸委會則指出，鑒於北京當局連日攻台式軍演及複合性極限施壓、破壞台海現狀，呼籲國民黨再次考量暫緩前往，倘仍舊堅持赴陸，應明確公開向中方表達嚴正譴責，更應避免落入統戰及「以武促統、迫談」的陷阱。