新聞評論／兩岸惡性螺旋正生成 台過度挑釁將愈陷危局

中國大陸為報復裴洛西訪台而進行大規模海空操演，解放軍 軍機多次飛越海峽中線，解放軍艦艇出現在東部海岸外，東風飛彈飛過北台灣上空，無人機則竄擾金馬外島。在首波軍演結束後，解放軍機艦仍持續在台灣周邊活動，並拋出不同戰區的演訓消息，顯然希望擴大威嚇效果。

兩岸的第一線兵力連續多日近距離對峙，所幸雙方均維持克制，並未擦槍走火。但局勢發展的徵兆，正朝著危險的惡性方向前進，人們必須保持戒慎與高度警覺。

台灣首當其衝的，就是台海軍事局勢的轉變。以往中方口頭不承認海峽中線，實務上仍視其為活動界線，僅在關係特別緊繃時才會稍稍踰越。如今，此一默契完全被打破，解放軍任意逼近，顯示中線的概念從此不復存在。這不僅進一步壓縮了台方的防禦縱深，使國軍兵力疲於奔命，更使原就不足的訓練空域愈發縮減。最糟的是，少了阻隔彼此活動的無形防火牆，未來雙方海空近距離對峙勢必更頻繁，爆發擦槍走火的風險也更大。

這次解放軍宣布操演的六個禁航區，其中三處直接畫入台灣領海，相當粗魯。儘管國防部強調，在台機艦攔阻下，領海領空並未讓其侵入。但過去北京 對台灣的治權尚表尊重，這次行事卻儼然將台灣「內地化」，完全不顧台方治權與人民感受。

從雙方對峙更可看到，中共30年來軍費暴漲39倍的成果：解放軍出動的艦艇幾無超過20年的船齡；台軍多數艦種，則是經歷過1996年台海危機的老艦。台方在數量上原本就不占優勢，如今問題更嚴重；前幾日解放軍擾台艦隻維持13、14艘，是台方一級作戰艦（驅逐艦、巡防艦）的半數以上。台海軍大舉出海堵截監控共艦，所耗費的人力物力是沉重負擔。

從裴洛西專機來台時繞了大圈，乃至雷根號航艦在演習高峰期反而遠離台灣，可見北京與華府 間事前必有相當程度的理解。因此，美方不推進兵力，避免製造更多緊張。華府雖口頭譴責北京，並召見大使秦剛，但並無具體制裁行動。反而陸方打蛇隨棍上，除小粉紅網民吹噓「美軍已退出台海」，解放軍持續宣傳各式操演，甚至傳出解放軍拒接五角大廈之熱線電話。上述現象在在顯示，相較於1996年飛彈危機，今天大陸軍力已非吳下阿蒙，更自認已晉身區域強權，與美方打交道無須遷就。

北京如此強硬，其來有自。此次軍演排出的陣仗，更顯示部署已有時日。北京對美國這幾年的反中圍堵早已不滿，華府「以台制中」更是北京的心結。裴洛西事件引發的民族主義情緒，正是導火線。尋求在20大破格續任的習近平，此時對外也必須採取激進姿態，以鞏固政治基礎。民粹情緒不僅存在中國大陸，台灣和美國也都出現不同程度的反中浪潮，也對民選政府造成壓力。華府與北京之間，更儼然形成新舊霸權爭雄的「修昔底德陷阱」，彼此相向飆車誰都不願讓步。

夾在兩大強權槍口間的台灣，風險遠超乎以往。然而，CNN等國際媒體來台觀察，都訝異台灣民眾似對解放軍武嚇無感，反而不乏譏嘲的風涼話語，政客、名嘴甚至不斷散播對方「不堪一擊」的觀點。如此義和團式的「處變不驚」，或許符合蔡政府對選情的期待；但這種氛圍愈高張，就愈發撩撥對岸的打擊情緒，台灣即愈陷於危局。

從歷史教訓看，原可避免的戰爭最終爆發，往往出自過度示弱或過度挑釁；俄烏之戰即是一例。在兩岸量體懸殊的情況下，台灣要保持永續生存，除須強化硬實力，並付出所需的成本，也需與對手維持足夠的交往，切不可讓局勢演成惡性螺旋而無以轉圜。