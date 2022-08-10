金融時報：鴻海8億元投資中企紫光 台國安高層希望撤資

英國金融時報報導，台灣的國安官員希望鴻海撤出對中國半導體業者紫光集團的8億美元投資。（本報系資料照片）

英國金融時報揭露，台灣的國安官員希望鴻海 撤出對中國半導體業者紫光集團的8億美元投資 ，此時台灣面臨來自北京 的威脅不斷升級，希望尋求與美國更密切的合作。

金融時報記者席佳琳（Kathrin Hille）報導，鴻海入股紫光集團的消息是在上月所宣布，鴻海成為紫光的第二大股東。然而這筆交易使得台灣最大之一的企業處在北京與西方國家日益激烈的科技競爭核心。

報導引述台灣一位參與國安議題的高層官員說法指出，「這勢必不會過關。」另一位知情人士說，經濟部投資審議委員會尚未正式審核本案，但國安會和陸委會的官員認為必須封殺此案。

鴻海在7月14日公告，子公司工業富聯（FII）斥資人民幣53.8億元，間接投資北京智廣芯控股，而北京智廣芯控股又已承接紫光集團100%的股權。

這樁交易引發經濟部投審會的警告，表示鴻海可能被罰款多達新台幣2500萬元，因為沒有將這筆交易事先提交審核。

官員表示，鴻海據信沒有違反其他規定，因為該交易低於台灣對鴻海中國子公司工業富聯設定的中國投資上限。然而，知情的官方人士和接近鴻海的人士表示，國安官員已被請來審查此案，這種程序僅會用於有政治或國安影響的爭議投資。

金融時報報導說，鴻海未回應置評請求。

分析師說，投資紫光對鴻海來說是有其道理的，鴻海正試圖強化半導體事業。

然而，台灣政府擔心這樁交易可能讓鴻海為北京加速發展科技的宏圖壯志提供資金。雖然鴻海已逐漸把產線從中國分散出去，但75%的產能仍在中國，分析師說，鴻海要剝離這些產能是很艱困的。

一位在中國的台灣科技產業主管表示：「因此解決辦法是，他們在中國的關聯企業本地化更多一些，並且把無法移出的資金投入中國的新資產中。」

官員們認為，這樣的發展可能削弱台灣的經濟力量，並且讓中國有更多籌碼可施壓台灣臣服。台灣政府尤其擔心鴻海在這樁交易中的夥伴、中國投資公司智路資本，因為智路資本跟北京政府有密切關係。

此外，台灣也必須小心翼翼，不被視為是在科技上協助中國與美競爭，尤其此時正值美國晶片法過關，美國加強半導體境內製造。