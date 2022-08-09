九二共識30歲 高孔廉：絞盡腦汁想出、很難找到替代品

由政大國關中心舉辦的「兩岸會談的重現與省思：九二共識三十週年」座談會，9日舉行。（記者廖士鋒／攝影）

兩岸關係目前成為國際矚目的焦點，但兩岸官方對於「九二共識」又有不少的矛盾，對此台灣海基會前副董事長高孔廉強調，九二共識是1992年雙方經過多個方案互不接受，最後絞盡腦汁想出來的，要找出替代方案很難。

政大國關中心9日舉辦「兩岸會談的重現與省思：九二共識三十週年」座談會，邀集海基會前董事長洪奇昌、前副董事長高孔廉、前海基會副秘書長李慶平、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、聯合報副總編輯郭崇倫等人，以30年維度分析九二共識與兩岸關係。

高孔廉首先指出，九二共識的源起就是因為1992年當時「台方不承認大陸的一個中國原則」，而兩岸雙方1992年10月在香港雙方各提出五個方案，但互不接受，台方又根據1992年8月國統會通過的關於「一個中國」的涵義再擬三個方案，其中一案經由雙方信件與電話確認，達成「雙方雖均堅持一個中國原則，但對於一個中國涵義，認知各有不同」的共識，這也是一種「戰略性模糊」，高孔廉強調九二共識沒有賣台，30年來中華民國還是存在，且七次總統大選民進黨 當選了四次。

他並指出，去11次會談，有5、6次在台灣舉行，「台灣舉行開場白我一定會談到九二共識一中各表，即使在中國談，我也曾經這樣表達過，他們沒有特別表示不同意見」。但他也強調2016年後中國對九二共識詮釋有所改變，尤其是強調「雙方均堅持一個中國原則」，「把『雖』字拿掉了」，是斷章取義。至於到底九二共識有沒有替代表述？高孔廉直言「很難」，因為這是當初「大家絞盡腦汁想出來的」，他呼籲中方回到「原汁原味」九二共識，也喊話蔡政府「完整把兩岸條例法令名稱唸出來」。

他強調，事實上1949年10月中共在北京宣布成立中華人民共和國時，就已經形成「一中各表」，且就算是將此解讀成「兩個中國」也比「一中一台」好很多。

洪奇昌則指出，兩岸30年前會談有國際條件跟兩岸條件，兩岸經貿發展快速、區域經濟整合也明確快速發展，當時是「順應時勢的務實需要」，但是目前美中戰略架構改變，美國產生「典範轉移」，尤其2018年迄今接連有美中貿易戰、科技戰爆發，目前已經是在美中戰略架構下的台海關係跟兩岸關係。

從務實角度來看，洪奇昌回顧，蔡英文 總統在2016年就職演說提到，「1992年兩岸兩會秉持相互諒解、求同存異的政治思維，進行溝通協商，達成若干的共同認知與諒解」，洪奇昌認為這是民進黨在重返執政後對九二共識做的清楚政治表述。至於當時蔡英文所說的「既有的政治基礎」，洪奇昌認為這是包括1992年之後20多年來，雙方交流協商所累積形成的現況與成果，「兩岸都應該共同珍惜與維護，這就是民進黨從務實角度看待」。

郭崇倫則拋出一個問題，「台灣變成這樣是我們自己不努力，還是國際結構讓我們變成只有靠美國？」，他指出，2016年蔡英文就職演說後，中國第一時間由北中南三位學者發表肯定，但是4個小時後，就由中辦負責人名義發表駁斥，對此「台北很氣」，再加上就職前雙方就有接觸，至於「翻盤」背後係發生了什麼事，迄今尚不清楚。到了2016年底又有大陸涉台學者表示願意跟民進黨政府授權機構「共商一個中國問題」，但馬上碰到「川蔡通話」，「中國馬上又砍掉」。

他坦言，30年來的發展最令他擔心的，是台灣從兩邊交涉的一方，有想法、主動性，到現在已經完全喪失主動性。他特別提到，當前美中關係雖緊張，但雙方仍保持對話，就算中國制裁美國的八項措施包含軍事上的聯繫，也沒有切斷雙方防長、參謀本部的溝通，他質疑「我們跟中國之間呢？我們這幾年完全放棄跟中國溝通機會，這是非常危險的事情」。

目前解放軍 持續對台軍演，對於未來兩岸情勢的看法，洪奇昌認為九二共識很難再回去，他希望在「維持台海和平穩定現況」這個共同上位目標下，「兩岸應該可以在『控管風險』這個共同利益的基礎上照到可操作性議題，重建對話、累積善意、重啟互信」。郭崇倫則以「馬習會」為例稱，結構性限制不是這麼絕對，當政者可以從裡面找到空間。他認為，將來還是需要一個事情來規範兩岸之間對於未來的想像，而台灣失去自主性跟未來如何找到恢復九二共識精神，是兩件最重要的事情。