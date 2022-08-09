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陸艦闖台領海？國防部曖昧、11將領答非所問

記者 洪哲政
解放軍持續軍演，國防部8日舉行記者會表示，國軍不會退縮，會用更積極的方式來應處。（翻攝自國防部直播）
解放軍持續軍演，國防部8日舉行記者會表示，國軍不會退縮，會用更積極的方式來應處。（翻攝自國防部直播）

國防部8日大陣仗記者會，派出戰訓情報通資政戰一級主管11位將領、計19顆將星一字排開舉行記者會，公布解放軍從本月2日以來軍演動態。不過，整場記者會，對於民眾關切的戰情，多答非所問，迴避以對。以棒球比喻，面對投手投出刁鑽變化球，站在打擊區的國防部無力揮擊，只好文風不動，滿心看能否在輿論上混個四壞保送？

解放軍南京艦迫近台灣東岸、一旁還有中華民國海軍蘭陽艦的影像，就是解放軍丟出來的變化球。中方連日透過官媒宣稱該艦已進入台12浬領海，海軍7日花了近一天時間，深夜才擠出否認說法。但對南京艦當時實際位置，距岸幾浬？始终保持緘默，一副笑罵由人，隔日就被以推斷方式，扣上讓解放軍艦駛入台鄰接區的帽子，形同作戰失敗。

「鄰接區」指的是台灣距岸24浬水域，「領海」則為12浬。外國軍艦適用聯合國海洋法公約，可航行於台鄰接區水域，但必要時須接受台例如海關、財政、移民和衛生等特定事項的管制；但解放軍船隻、軍艦適用的是兩岸人民關係條例第29條，「非經主管機關許可」，依法不能進入台「禁限制水域」。而包括台灣本島在内的禁止水域，範圍與中華民國的領海範圍一致，限制水域範圍則與台灣鄰接區範圍相同。

也就是說，解放軍艦艇就算未進入領海，進入鄰接區同樣違反中華民國法律，面對距岸24浬内的解放軍艦艇，海軍、海巡艦艇都應守土有責，拒敵於鄰接區外。

任由解放軍艦艇進鄰接區而没作為，解放軍就會食髓知味；台在各島嶼，包括遠達南沙的太平島，向對岸主張的禁限制水域，恐怕自此就形同虛設，門戶被迫洞開，效應不可小覷。軍方何敢在這項議題上顧左右而言他，問鄰接區答領海？

南京艦當日迫近東部陸岸進入鄰接區時，現場監控的海軍蘭陽艦料必有回報請示，包括國防部8日曖昧的態度，有濃濃迴避的政治指導味。但領土主權堅守或喪失，不容模糊。國防部在這個議題上笑罵由人，怕等不到四壞保送，而是三振出局。退守領土，不但要在防衛史上被記一筆，台灣軍民也將共同承受後遺。

解放軍 國防部 中華民國

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