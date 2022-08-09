前參謀總長李喜明：陸導彈越台上空 人民應知道

前參謀總長李喜明。（本報資料照片）

解放軍 軍演多日，台方應處是否得宜？前參謀總長李喜明昨天表示，面對解放軍威脅，甚至這回連導彈都飛越台上空，第一時間國防部 卻沒警報，「要不要發放警報，其實這是見仁見智問題，但是我覺得要讓人民知道這件事情，是非常重要。」

國政基金會副研究員揭仲也表示，國防部吝於說明没有情報敏感的解放軍操演情資，不讓民眾獲悉，試圖遮掩，只是徒然讓台海情勢的詮釋權、話語權讓給中國大陸。

揭仲表示，「現在是2022年，不是1922年」，情報流通十分快速，這次解放軍操演的訊息，不是國防部不說就能掩蓋，中國大陸、日本都會自行發布，對於沒有情報敏感的資料，如飛彈飛過台灣陸地上空軌跡、解放軍艦艇在台海周邊活動航跡的簡圖，國防部應要公布，一方面除凸顯國軍監偵裝備的先進，也凸顯軍事預算 的價值，再者，透過說明，披露國軍防禦績效，讓人民安心。

李喜明昨接受TVBS「少康戰情室」專訪表示，解放軍大規模演習可能成為新常態，台方的關鍵就是要分清楚什麼是灰色地帶，免得擦槍走火。

李喜明說，解放軍這次軍演是長期積累的不滿，即使沒有美眾議院議長裴洛西訪台，也可能找到其他理由爆發；而美方對軍演反應低調，會讓中方感到信心大增，認為美國示弱，對台方來說相當危險，務必要小心謹慎。

李喜明說，台方維持台海和平，需三條件：實力、可信度、溝通，對於北京不該挑釁，但也不可一味示弱。解放軍此次軍演三大目的：一是表達對「一中」的紅線絕對堅定；二是警告，如果大陸要對台動手，美方也無力保護；三是創造新的台海現況，例如未來海峽中線就將不存在等。過去中線提供了雙方活動的緩衝空間，一旦打破，未來擦槍走火風險就會變大，令人憂慮。

他說，今年危機不能和1996年相比，當時大陸的國防預算只是台灣的兩倍，如今是22倍。