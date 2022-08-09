我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台海軍揭前線驚險：與解放軍艦僅距200碼 做好撞擊準備

高薪招工竟是新型「殺豬盤」 北加華女靠這招識破騙局

前參謀總長李喜明：陸導彈越台上空 人民應知道

洪哲政、程嘉文／台北9日電
前參謀總長李喜明。（本報資料照片）
前參謀總長李喜明。（本報資料照片）

解放軍軍演多日，台方應處是否得宜？前參謀總長李喜明昨天表示，面對解放軍威脅，甚至這回連導彈都飛越台上空，第一時間國防部卻沒警報，「要不要發放警報，其實這是見仁見智問題，但是我覺得要讓人民知道這件事情，是非常重要。」

國政基金會副研究員揭仲也表示，國防部吝於說明没有情報敏感的解放軍操演情資，不讓民眾獲悉，試圖遮掩，只是徒然讓台海情勢的詮釋權、話語權讓給中國大陸。

揭仲表示，「現在是2022年，不是1922年」，情報流通十分快速，這次解放軍操演的訊息，不是國防部不說就能掩蓋，中國大陸、日本都會自行發布，對於沒有情報敏感的資料，如飛彈飛過台灣陸地上空軌跡、解放軍艦艇在台海周邊活動航跡的簡圖，國防部應要公布，一方面除凸顯國軍監偵裝備的先進，也凸顯軍事預算的價值，再者，透過說明，披露國軍防禦績效，讓人民安心。

李喜明昨接受TVBS「少康戰情室」專訪表示，解放軍大規模演習可能成為新常態，台方的關鍵就是要分清楚什麼是灰色地帶，免得擦槍走火。

李喜明說，解放軍這次軍演是長期積累的不滿，即使沒有美眾議院議長裴洛西訪台，也可能找到其他理由爆發；而美方對軍演反應低調，會讓中方感到信心大增，認為美國示弱，對台方來說相當危險，務必要小心謹慎。

李喜明說，台方維持台海和平，需三條件：實力、可信度、溝通，對於北京不該挑釁，但也不可一味示弱。解放軍此次軍演三大目的：一是表達對「一中」的紅線絕對堅定；二是警告，如果大陸要對台動手，美方也無力保護；三是創造新的台海現況，例如未來海峽中線就將不存在等。過去中線提供了雙方活動的緩衝空間，一旦打破，未來擦槍走火風險就會變大，令人憂慮。

他說，今年危機不能和1996年相比，當時大陸的國防預算只是台灣的兩倍，如今是22倍。

解放軍 國防部 預算

上一則

新聞評論／陸軍事恫嚇後 台須提防經濟實質報復

下一則

5人幫+1？ 藍揭竹市將軍村標案亂象 林智堅批抹黑

延伸閱讀

台海軍揭前線驚險：與解放軍艦僅距200碼 做好撞擊準備

台海軍揭前線驚險：與解放軍艦僅距200碼 做好撞擊準備

五角大廈未改解放軍攻台評估 控北京切香腸創造新現狀

五角大廈未改解放軍攻台評估 控北京切香腸創造新現狀

台國防部：39架次解放機台海周邊軍演 14架逾越中線

台國防部：39架次解放機台海周邊軍演 14架逾越中線
拜登：不擔心台灣情勢 解放軍應不會有進一步行動

拜登：不擔心台灣情勢 解放軍應不會有進一步行動

熱門新聞

總統蔡英文3日接見美國聯邦眾議院議長裴洛西。(圖:總統府提供)

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

2022-08-04 19:36
美國眾院議長裴洛西（左）拜會立法院，由立法院副院長蔡其昌（右）接待，但兩人身後的口譯人員，卻意外成為會談插曲。(取材自國會頻道)

兩次打斷裴洛西說話 台灣立院口譯妹引負評

2022-08-03 20:05
聯電榮譽董事長曹興誠宣布捐出新台幣30億元，強化國防備戰。(記者簡永祥／攝影)

批中國跋扈 聯電曹興誠捐30億台幣 強化台灣國防

2022-08-04 22:48
解放軍東部戰區4日發布對台灣島周邊飛彈射擊區塊。（圖／取自「東部戰區」微信公眾號）

解放軍演恫嚇 吳斯懷：有本事直接對老美

2022-08-04 09:33
美眾院議長波洛西訪台，北京大動作反制，共軍東部戰區曝「台灣周邊最新演訓影片」，○五二D導彈驅逐艦「南京艦」登場。圖／取自東部戰區微博

軍事、外交、經濟、政治 北京對台制裁 力道40年來僅見

2022-08-03 18:29
台積電董事長劉德音今天接受有線電視新聞網（CNN）訪問。（擷自CNN畫面）

劉德音：中共若侵台 武力也無法控制台積電工廠

2022-08-01 02:37

超人氣

更多 >
年長者今年可領取的這7項福利 許多人都忘了申請

年長者今年可領取的這7項福利 許多人都忘了申請
曼哈頓華人餐廳戶外用餐區 光天化日男女「尋歡」

曼哈頓華人餐廳戶外用餐區 光天化日男女「尋歡」
川普：FBI突襲我家 還撬開我的保險箱

川普：FBI突襲我家 還撬開我的保險箱
拜登：不擔心台灣情勢 解放軍應不會有進一步行動

拜登：不擔心台灣情勢 解放軍應不會有進一步行動
路透專欄作家：美中關係千瘡百孔 進入瓦解的最後階段

路透專欄作家：美中關係千瘡百孔 進入瓦解的最後階段