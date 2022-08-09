新聞評論／陸軍事恫嚇後 台須提防經濟實質報復

蔡總統一上台就力推「新南向」政策，誓言要減低對大陸的貿易依賴；但六年過去，台灣依賴大陸的程度卻遠較馬政府時代深。（本報資料照片）

美眾議院議長裴洛西 一陣旋風，台海颳起戰雲；在刀光劍影的心理威嚇外，台更要小心經濟和產業面的實質影響。解放軍 連日的飛彈及機艦軍演強度超乎以往，吸引了全部目光；與此同時，台灣上百家食品廠包括多項農漁產品都被中國大陸列為禁止進口，報復意味明顯。尤其，台灣廠商已陸續接獲通知，所有輸陸產品產地不得再標示「台灣」或「ROC」，影響層面之大超乎想像。

這次解放軍的軍演威嚇，形式上造成台軍方的疲於因應，實質上也是一次封島的耐力測試。儘管此舉引發的國際觀感欠佳，但對被激怒的北京 而言，未必就此罷休，而會將更多壓力對準台灣而來。由於台灣對大陸的貿易依賴度高達42％以上，這點必然成為台灣的「阿基里斯之腱」，變成一個易被報復的弱點。

蔡政府自詡，台灣對大陸貿易依賴度高，是因為「大陸更需要我們」。這話用來大內宣洗腦民眾，或許有些作用；但如此不尊重貿易的相互往來關係，只是暴露了蔡政府的無能又自大。蔡總統一上台就力推「新南向」政策，誓言要減低對大陸的貿易依賴；但六年過去，台灣依賴大陸的程度卻遠較馬政府時代深。連自己的承諾都無法實踐，只能用詭辯術來粉飾，這不是無能是什麼？

以輸陸產品的「產地標示」問題為例，這是對岸2015年即已宣布的規定，要求台灣廠商出口到大陸的貨品不得有「ROC」字樣；如果寫「台灣」，則必須加註「中國」，標示成「中國台灣」或「中華台北」。該規定出爐時，由於在馬政府時代，兩岸關係良好，因此大陸海關並未嚴格執行這項規定；即使標示不符規定，也睜一隻眼閉一隻眼放行，如此通融了七年。

但近來兩岸關係驟趨緊張，許多台灣廠商已接獲對岸業者的通知，要求在出貨時按照規定辦理，產地須標示成「中國台灣」。包括蘋果公司，也發通知提醒台灣供應商，製造地必須標示「中國台灣」或「中華台北」，顯示該消息並非空穴來風。如此一來，對台灣業者就造成了很大的麻煩，輕則可以加貼標示掩蓋，重則可能因違反規定使出口商品遭到罰款，甚或被扣押。最糟的是，原本只是一項主權象徵性的規定，卻因裴洛西風波而拴緊落實，台灣廠商被迫必須自我矮化。這個困境，難道不是蔡政府外交舉措思慮不周所致？

對於大陸要求標示「中國台灣」的要求，經濟部迄今無計可施，只說不反對業者「改標」，後續再研究對策。這樣的發展，符合蔡政府聲稱爭取「國家尊嚴」的目標嗎？再看上百家食品廠商遭大陸禁止進口，也有類似的軌跡。這些食品廠商產品遭禁，主要是未依規定完成大陸要求境外進口食品企業註冊的程序；衛福部食藥署長吳秀梅抱怨，認為對岸此舉有「政治因素」。事實上，該規定早在去年4月公布，並非針對台灣而發，今年元月開始實施。如今已逾時限半年，食藥署還未完成協助業者資料填報及認證作業，導致他們在裴洛西風波中遭波及被禁。由此，政府的疏怠和不作為已一目了然，能怪別人嗎？

對岸祭出的經濟報復，目前仍停留在行政面的刁難，並未痛下重手。這些，除增添了廠商作業的不便與心理的疑懼，也勢必帶來實際的產業衝擊。尤須戒慎的是半導體業，台積電是集民間智慧打造的護國神山，絕不容蔡總統將它端到外交餐桌上去當成交換籌碼，隨便答應加入什麼晶片聯盟。這點憂慮，張忠謀已當裴洛西之面清楚表達，也是說給蔡英文聽。