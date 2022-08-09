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國史館PO中華民國已由北京繼承惹議 朝野齊轟

台灣新聞組／台北9日電
台灣憲法學會前理事長許慶雄在國史館線上講堂指「中華民國已經由北京政府代表、繼承」，引發爭議。（取材自國史館臉書）
台灣憲法學會前理事長許慶雄在國史館線上講堂指「中華民國已經由北京政府代表、繼承」，引發爭議。（取材自國史館臉書）

台灣憲法學會前理事長許慶雄在國史館線上講堂指「中華民國已經由北京政府代表、繼承；台灣維持現狀是自己否定是國家，甚至自願成為中國的一部分，只有制定憲法才能使台灣成為國家」，相關內容貼在國史館臉書，引發在野黨砲轟。國史館從前天到昨天，兩度緊急滅火，強調學者到國史館演講本來就會有不同意見，但這不能代表是國史館主張。

國民黨文傳會副主委兼黨史館主任林家興昨質疑，這套說法是中方說詞，蔡英文政府在解放軍軍演之際還要成為「中共同路人」？

國史館回應稱是「學者個人意見」，林家興表示，國史館負責纂修國史，對國家基本定位不應立場偏頗，然而國史館迄今已多次公然提出傾向台獨、台灣地位未定等謬論，並非單一個案，卻屢屢推給學者個人主張，但國史館歸總統府管轄，蔡總統還要閃躲？

國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，民進黨喊著「抗中保台」，卻拋棄中華民國，所有國人無法接受。

民眾黨團幹事長張其祿說，國史館長陳儀深主張國史館是學術性機構的概念並不正確，因為國史館直屬總統府，仍是國家行政機關；台灣面臨美國眾議院議長裴洛西來台後的危機，國家對定位要有共識，否則一不留意，衝突可能一觸即發。

民進黨立院團書記長陳歐珀也表示，國史館對演講者論述要有基本了解，不當發言模糊了國史館功能，有檢討必要；國史館至少要針對歷史觀澄清，避免造成民眾對國史誤解。

陳儀深說，許慶雄演講當天，他當場表達不同意見；國史館每周四都邀請學者演講，不同學者會有不同觀點，不能代表國史館立場觀點，也不能轉嫁成為國史館「主張」。

中華民國 國民黨 民進黨

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