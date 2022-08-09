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冷眼集／國史館否認主權 蔡政府保護哪國

記者 丘采薇、林河名
台灣憲法學會前理事長許慶雄在國史館線上講堂指「中華民國已經由北京政府代表、繼承，館長陳儀深（圖）緊急滅火稱許慶雄說法不代表國史館主張。（本報資料照片）
台灣憲法學會前理事長許慶雄在國史館線上講堂指「中華民國已經由北京政府代表、繼承，館長陳儀深（圖）緊急滅火稱許慶雄說法不代表國史館主張。（本報資料照片）

國史館臉書宣傳台灣憲法學會前理事長許慶雄線上講堂言論，引發軒然大波。這不是國史館第一次因為中華民國的國家定位論點遭批評，雖然館長陳儀深緊急滅火稱許慶雄說法不代表國史館主張，但國史館身為官方單位，卻在解放軍演習同時發布爭議言論，無異火上添油，已經完全失格。

蔡英文總統執政之後，重要演說不斷強調中華民國主權，也將中華民國與台灣連結，讓民進黨成為守護中華民國及反共最佳代表。不過，國史館與陳儀深多次對外發表獨派立場言論，已讓民進黨建立的「中華民國台灣」路線有了破口，自曝許多矛盾。

國史館日前舉辦舊金山和約及台北和約（中日和約）生效70周年研討會，陳儀深稱該和約顯示「台灣地位未定」，同樣引發藍營及部分民眾反彈。陳儀深隨後改口，稱台灣地位「曾經未定、現在已定」。

蔡總統執政後，民進黨成為「中華民國代理人」，國史館卻常因獨派立場論點引發風暴，陳儀深身為國史館館長，讓爭議言論登上國史館官方臉書，雖推稱是「學者言論」，卻也難掩政治意圖，更傷害了國家主權。

最近因美國眾議院議長裴洛西訪台，中國大陸反應激烈，除了經濟制裁，還發起「圍台」軍演，蔡總統不斷呼籲國人團結，朝野也口徑一致譴責北京；此刻國史館卻讓獨派學者「中華民國已經由北京政府代表、繼承」的說法登上官方臉書，形同自我否定，更讓蔡政府進退失據。面對解放軍軍演，台方保護的，究竟是哪個國家？

台海局勢緊張之際，國史館的動作，不論有意或無心，都已將國家置於險境，蔡總統不該放任或坐視不管。

中華民國 臉書 民進黨

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