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陸禁多項產品 農委會未規畫農產轉作 陳吉仲：為何要做

記者彭宣雅、黃于凡／台北9日電
去年起，台灣農漁產如鳳梨、柑橘類、石斑魚、白帶魚、竹筴魚等陸續被中國大陸禁止，不少專家建議應推動轉作或減產，重新調配產銷。（記者葉信菉／攝影）
去年起，台灣農漁產如鳳梨、柑橘類、石斑魚、白帶魚、竹筴魚等陸續被中國大陸禁止，不少專家建議應推動轉作或減產，重新調配產銷。（記者葉信菉／攝影）

中國大陸去年起先後禁台多項農漁產品，絕大多數品項銷陸量都占整體外銷逾半以上，白帶魚甚至百分之百只銷大陸。在台胃納量有限、其他外銷市場又不明確的狀況下，不少專家建議應推動轉作或減產，重新調配產銷，但農委會主委陳吉仲昨回應「沒有」相關規畫，甚至反問「為什麼要做？」

不過，產業界則呼籲政策性、區域性重點輔導有必要；有的則主動轉作以減輕產銷壓力。

去年起，鳳梨、鳳梨釋迦、蓮霧、石斑魚、柑橘類、白帶魚、竹筴魚等農漁產，陸續被禁止銷陸。根據農委會統計，去年柑橘類的柳橙、文旦柚、葡萄柚和檸檬，銷陸占整體外銷分別達59%、68%、98%和100%；白帶魚也是100%、石斑魚91%；鳳梨去年遭禁前占比也有95%。

這些農漁產回銷回台成產銷沉重壓力，但目前僅有鳳梨、鳳梨釋迦鼓勵轉作。陳吉仲昨被問及是否有長遠政策規畫，包括轉作與減養等，陳吉仲說「沒有」，還說現在所有的水產品的生產狀況都正常。媒體再追問沒規畫轉作或減產原因？陳吉仲反問為什麼要做？「所有產銷調節都非常正常」，不會因大陸打壓而退縮。

全國漁會總幹事林啟滄說，短期促銷會配合政策，但長期仍希望有政策引導，輔導漁民穩定產銷，若任由部分漁民自己少養，或大家轉養又養到同一種，又會出問題，「政策性、區域性的重點輔導是有必要的。」

台南麻豆農會總幹事孫慈敏說，從去年大陸禁台鳳梨後，麻豆文旦農就心有不安，這兩年慢慢把觸角伸向日本與新加坡，另從簡易加工廠著手；這幾年也引導文旦農轉種酪梨，或改種紅柚、大白柚，減少文旦柚節慶產品的限制。

國民黨主席朱立倫昨也說，對農漁民幫助應要實實在在，大陸禁台灣農漁產，農委會開記會、發農遊券，但拜託民進黨不要政治考量、不要使用一次性補助方式，要幫助農民把產品賣出去、行銷到全世界，這才是好的農委會主委。

釋迦 新加坡 國民黨

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