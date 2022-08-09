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新聞評論／農業政策 只剩「愛台」與「補貼」？

記者彭宣雅
去年起，台灣農漁產如鳳梨、柑橘類、石斑魚、白帶魚、竹筴魚等陸續被中國大陸禁止，不少專家建議應推動轉作或減產，重新調配產銷。（記者葉信菉／攝影）
去年起，台灣農漁產如鳳梨、柑橘類、石斑魚、白帶魚、竹筴魚等陸續被中國大陸禁止，不少專家建議應推動轉作或減產，重新調配產銷。（記者葉信菉／攝影）

中國大陸禁台多項農產品，因短時間難立即開闢其他外銷市場，國內市場胃納量又有限，不少專家學者憂心疾呼是「調整產業結構、改變生產規模的時候了」，建議政府輔導轉作或減產，靠補貼無法根本解決。但農委會主委陳吉仲卻說「所有產銷調節都非常正常」，還反問「為什麼要做？」

請問陳主委，如果產銷調節正常，農委會何必祭出獎勵補助？何必鼓勵石斑魚延養先不出貨？又何必大動作開記者會推出農遊券3.0，還呼籲民眾「剝文旦烤石斑」？

進一步檢視，農委會日前在大陸宣布禁台柑橘類、白帶魚和竹筴魚時，第一時間宣布推出內銷、外銷獎勵、加工補助。以中秋產季首當其衝的文旦柚為例，因大陸禁運令，農委會當時稱預計須處理4000公噸文旦，除了外銷依地方不同每公斤補貼12至20元（台幣，以下同）；加工廠以每公斤12元跟農民收購，就補助集運2元、剝皮處理3元、加工費5元。這就是陳吉仲所說的產銷調節正常？

而農遊券3.0，農委會限定購買的六種特定農漁產，其中文旦、石斑魚、白帶魚、竹筴魚，都是遭禁銷陸的農漁產，農委會特別透過抽農遊券刺激買氣。這也是陳吉仲所說的產銷調節正常？

陳吉仲「產銷調節正常」的神邏輯，顯而易見與自己推出的一大堆補助措施自相矛盾，形同自打嘴巴；說穿了，產銷調節正常這句話，不過是粉飾太平的大內宣。更嚴重的是，從去年鳳梨最先遭禁以來，外界不斷疾呼產銷結構調整，但農委會除了補助還是補助，當陳吉仲反問外界「為什麼要做？」納稅民眾更想反問，莫非台灣農業政策與產銷調，只剩下「愛台灣」與「補貼」？

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