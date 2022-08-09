黑白集／九二共識、海峽中線 兩岸人民見證消亡

裴洛西 訪台引發第四次台海危機，最直接的影響，是「海峽中線」名存實亡。若「九二共識」是兩岸交流定海神針，「海峽中線」就是兩岸軍事衝突避雷針；如今兩者皆不存，兩岸未來只能悲觀。

九二共識與海峽中線，都是上世紀90年代產物，皆為處理兩岸長期對峙而發。九二共識是「沒有共識的共識」，海峽中線則是「虛擬的界線」；但兩者能維繫20多年，關鍵在於兩岸共同的默契、善意與自制，而非文字約束。九二共識與海峽中線既互為因果，亦為表裡。

兩者遭到毀棄，都是單方面撕毀。中國大陸堅持兩岸交流須以九二共識為基礎，蔡政府則說九二共識不存在；台灣應力守海峽中線，但這次共軍 演習全然無視中線之存在，甚至稱「從未承認海峽中線」。

蔡政府所謂的「不存在」，和中共 宣示「不承認」，都是自欺欺人。無論如何，九二共識不存，意味兩岸交流再也回不去；海峽中線被無視常態化，則使兩岸失去軍事緩衝區，台灣也沒了防禦縱深。如此一來，不但隨時可能擦槍走火，若中共武力犯台，國軍反應時間將大打折扣。惡性循環下，兩岸兵戎相見，恐只是時間問題。

兩岸關係特殊，催生了九二共識與海峽中線。但政客把政治利益置於和平之上，導引九二共識與海峽中線消亡。兩岸人民，都見證歷史。