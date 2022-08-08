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台海軍揭前線驚險：與解放軍艦僅距200碼 做好撞擊準備

聯合新聞網／ 綜合報導
5日上午被民船拍攝到，正在攔截解放軍長春艦的台海軍成功級艦官兵之訊息以及簡短紀錄。（取材自溫約瑟Twitter）
5日上午被民船拍攝到，正在攔截解放軍長春艦的台海軍成功級艦官兵之訊息以及簡短紀錄。（取材自溫約瑟Twitter）

美國眾院議長裴洛西訪台後，中國便不斷對台文攻武嚇，解放軍從4日開始進行各種軍演及對台侵擾，有台灣軍事迷分享台海軍成功級艦官兵於5日攔截解放軍長春艦的對峙情形，緊張態勢至已「做好撞擊準備」。

曾一手創建「中國人民解放軍基地及設施」地圖的台灣軍事迷溫約瑟，8日於推特（Twitter）分享5日上午被民船所拍攝到的「正在攔截解放軍長春艦的台海軍成功級艦官兵之訊息以及簡短紀錄」，從照片可以看到兩艘船艦的距離相當接近，態勢相當緊張。

被記錄下來後，該名在船艦上的軍人也傳訊息給拍攝者，表示自己是中華民國海軍的軍人，很感謝在海上奮鬥的時候有人幫忙記錄下來，最後也成功完成任務返台。

根據後續文字紀錄，此次任務是為了要擋住中線不讓解放軍艦進入海峽中線，文中更稱「面對持續進逼的解放軍艦我們做好了撞擊的準備」，兩艦最近的距離「只有200碼」，最後台方的堅持讓中方向西駛離，完成了任務。

解放軍 中華民國 眾院

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