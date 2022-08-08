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裴洛西效應…台派誰出席安倍國葬？恐是下個觸發點

記者李承穎、鄭媁、劉宛琳／台北8日電
台灣會派何種層級的官員赴日參加安倍晉三國葬，備受關注。圖為到事發地點追悼安倍的日本民眾。（美聯社）
台灣會派何種層級的官員赴日參加安倍晉三國葬，備受關注。圖為到事發地點追悼安倍的日本民眾。（美聯社）

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi，前譯波洛西）訪台，解放軍軍演造成區域緊張。有駐日人員研判，裴洛西效應逐漸擴張，下一個會觸發中日的外交事件，將是下月27日舉行的安倍晉三國葬，台灣會派何種層級的官員赴日，研判高層應不會派部長出席，而是次長，避免挑釁中國大陸；另也可能採國會外交，由立法院長游錫堃帶隊出席，因非行政部門，在外交斡旋上仍說得過去。

但另名涉外人士則分析，副總統賴清德第一時間已去弔唁，即便因裴洛西事件造成敏感局勢，產生擴散緊張效應，台方派去國葬的官員層級也不能太低，例如除游錫堃帶隊，台灣日本關係協會會長蘇嘉全也可能去，前、現任立法院長出席，既有分量，也不算挑釁。

解放軍軍演持續緊張，有立法院外交及國防委員會立委評估，因中共20大將展開，中共總書記習近平可能會做出過激行為，這些外交部都能預料，在裴洛西行前特別緊張、保密，台方派誰到日本，勢必再三斟酌。

民進黨立委郭國文則指出，從日本近期訪台團當中，前防衛大臣石破茂、浜田靖一接續拜訪台灣，被視為「試水溫」的舉動，未來可能更多重量級官員或議員訪台；接下來國葬的台灣代表，也有與日本代表交流意見，有人提出由蔡英文總統或副總統賴清德前往致哀，都是不錯的選擇。

國民黨立委陳以信說，距離安倍的國葬還有一個半月，他認為安倍國葬不是日方現在最主要的議題。

國民黨立委江啟臣認為，大陸演習會結束，但這樣的強度仍會維持一陣子，蔡政府已困在美中僵局中。

裴洛西 日本 安倍

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