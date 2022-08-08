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分析解放軍演習 日本前海將：攻打台灣非易事

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新聞眼／台灣防衛構想未落實 砸錢換不到戰力

記者 洪哲政
圖為空軍花蓮基地空軍第五戰術混合聯隊實施AGM-84攻艦魚叉飛彈潛力裝掛作業。（軍聞社）
圖為空軍花蓮基地空軍第五戰術混合聯隊實施AGM-84攻艦魚叉飛彈潛力裝掛作業。（軍聞社）

解放軍環台操演首波以導彈攻擊打頭陣，預見他日真的攻台將採類似戰法。此次軍演有四枚飛彈航經台北上空，凸顯首都圈長程防空能量急需加強，但國軍編列預算、籌購裝備、整建陣地，因通膨等現實因素阻滯，造成防衛構想不見得能按敵情及時落實。國軍編列軍費對美軍購、國產自製武器裝備，現在都遇到類似窘境。

以陸域防空而言，國軍此次面臨解放軍全力輸出的挑戰，正好驗證長年耗費巨資所建構飛彈防禦系統。但國軍此次有無實際操作，外界不得而知，只知道軍方因政治指導不發放防空警報、不告知國人飛彈越過內陸上空的資訊。

實際資訊也證實，近20餘年來，台灣花400億餘元（台幣，下同）建構、每年須7到8億維護的長程預警雷達，但至今能即時指揮操控者仍然只有九套美製愛國者飛彈系統，占台灣防空飛彈兵力不到一半，其餘已成軍或將成軍的國造中長程防空飛彈、野戰飛彈系統，仍無法介接使用預警資訊。

人民只看到政府不斷投入巨額軍費，對內外採購軍備，視為政治績效，卻沒想到防衛構想的實踐，有許多層次不是用錢可以解決。台方多年前已繳付大筆款項，以戰備急需為由向美國採購肩射刺針防空飛彈、拖式二型、標槍反裝甲飛彈，但美方一句烏俄戰爭影響，台方至今一彈未獲。

天弓三型近兩年陸續服役，卻沒良好陣地可供服勤，必須四處借用營區暫駐，戰備能量無法百分百發揮，但空軍也苦於陣地建案面對通膨招標不利，徒呼負負。

政府不斷編高額軍費，是否代表戰力提升？答案是否定的。解放軍已兵臨城下，美軍仍遠在天邊，不能只寄望美援介入替台灣人面對解放軍。全民總力能否配合，軍備研發單位是否爭氣落實研發構想，乃至國安單位腰桿打直適切與友盟周旋，才真正能落實防衛構想。

解放軍 預算

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